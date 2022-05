Les joueurs de la console Elite Dangerous recevront des copies PC gratuites

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Quelques semaines après avoir annulé le développement futur sur les versions console d’Elite Dangerous, Frontier Developments a révélé comment les joueurs console peuvent déplacer la plupart de leurs progrès sur PC. La société a également présenté certains de ses plans pour le simulateur d’espace sandbox.

Cette semaine, Frontier a confirmé que ceux qui possèdent Elite Dangerous pour PlayStation 4 ou Xbox One pourraient recevoir une copie PC gratuite. Il n’a pas révélé comment ni quand cela se produira, sauf qu’il s’agira d’une offre à durée limitée.

La semaine dernière, le développeur a expliqué quels éléments les joueurs peuvent transférer sur PC. Les joueurs conserveront tous leurs navires, véhicules terrestres, avatars, inventaires, réputation, rangs, permis, découvertes de codex, progrès d’ingénierie, progrès du courtier technologique gardien, progrès de l’équipage et cosmétiques. Malheureusement, leurs adhésions à l’escouade, leurs listes d’amis et la progression de la mission seront réinitialisées. Les joueurs devront également renommer leurs personnages après le transfert.

Notamment, les transporteurs de la flotte ne survivront pas au transfert. Frontier suggère aux joueurs de mettre hors service les transports avant le transfert, puis d’utiliser leurs remboursements pour les racheter sur PC. Cette méthode peut prendre deux semaines et implique le transfert de milliards de crédits de jeu par joueur. La devise premium du jeu, appelée ARX, ne peut pas non plus passer de la console au PC.

Frontier a annulé les futures mises à jour de la console pour Elite Dangerous en mars après avoir passé des mois à essayer d’améliorer les performances de sa dernière extension – Odyssey – qui n’a été lancée que sur PC. De nombreux joueurs profiteront probablement de l’offre de transfert gratuit de console à PC de Frontier, mais beaucoup d’autres n’ont probablement pas de plates-formes capables d’exécuter Elite. Sans Odyssey, la configuration système requise pour Elite est incroyablement légère par rapport aux normes actuelles, mais le jeu est uniquement Windows depuis des années.

Frontier a également récemment révélé une feuille de route avec trois autres mises à jour prévues pour cette année. Le développeur promet de continuer à optimiser Odyssey tout en développant le scénario d’Elite Dangerous. Une « révision des fonctionnalités clés » arrive au début de 2023, mais les développeurs n’avaient pas grand-chose à dire à ce sujet.