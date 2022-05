L’astronaute de l’ESA révèle l’espace via TikTok

TikTok est le réseau social du moment et, si l’on considère que tout se voit déjà ici sur Terre, vous pouvez commencer à suivre ce qui se passe dans l’espace. Après tout, une astronaute de l’Agence spatiale européenne (ESA) partage du contenu de sa vie quotidienne.

L’astronaute a l’intention de faire savoir aux gens ce que font les professionnels dans l’espace.

Outre les photographies qui nous parviennent, il n’est pas courant d’avoir accès au quotidien des astronautes lors des missions. En tant que l’un des plus grands réseaux sociaux du moment, TikTok permet d’apprendre à mieux se connaître.

Samantha Cristoforetti est une astronaute de l’ESA et a demandé à ses abonnés sur TikTok, ainsi qu’aux utilisateurs qui découvrent ses vidéos, ce qu’ils aimeraient voir depuis la Station spatiale internationale (ISS). Avec un contenu qu’elle partage en exclusivité, l’astronaute veut que les gens sachent ce que les professionnels comme elle font dans l’espace.

Une grande partie du contenu des astronautes de l’ESA a la Terre en arrière-plan. Cependant, depuis qu’il est sur l’ISS depuis le 27 avril en tant que membre d’équipage de la mission SpaceX-4, son contenu TikTok va au-delà.

Il y a quelques jours, l’astronaute a décidé de partager un TikTok montrant les indicateurs d’apesanteur de l’ISS. Bien que sa première vidéo sur l’ISS ne dure que 88 secondes, elle montre ce qui s’est passé avant que Samantha n’arrive.

L’astronaute de l’ESA Samantha Cristoforetti est italienne et est née en 1997. Avant de se rendre dans l’espace, elle appartenait à l’armée de l’air italienne. En plus d’appartenir au Crew-4 de SpaceX, il a également participé aux missions Expedition 42 et Expedition 43 de la NASA.

