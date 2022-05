Duke Nukem Forever construit à partir de 2001 apparaît en ligne, fuite complète prévue pour juin

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Des images d’une prétendue version originale de Duke Nukem Forever de 2001 ont été diffusées sur Internet au cours du week-end, et le leaker a annoncé son intention de sortir le jeu en juin. Certains s’accrochent sans aucun doute à l’espoir que la communauté puisse terminer ce que 3D Realms a commencé il y a des décennies, mais tout dépend de la question de savoir si le bailleur peut ou non livrer la marchandise le mois prochain.

Le site de fans Duke 4 a un résumé solide du fil 4chan d’où provient l’information, qui a depuis été archivé. Selon l’affiche, presque tous les chapitres du jeu sont présents d’une manière ou d’une autre et une grande partie est jouable. La plupart des armes sont également fonctionnelles, à l’exception de la tronçonneuse et du congélateur.

Tout le contenu de la bande-annonce de l’E3 2001 est inclus, bien qu’il ne s’agisse pas de la version E3 2001.

Le leaker a partagé plusieurs captures d’écran et vidéos à l’appui de l’affirmation.

Oui, la fuite semble réelle. Non, ça ne m’intéresse pas vraiment d’en parler ou de rechaper un passé douloureux. Vous devriez fortement tempérer les attentes. Il n’y a pas vraiment de jeu à jouer. Juste une poignée de niveaux de test à peine peuplés. Je ne sais pas qui a divulgué cela. – George Broussard (@georgebsocial) 9 mai 2022

George Broussard, le réalisateur original du jeu, a commenté la fuite sur Twitter. Bien qu’il ait dit que cela avait l’air réel, il a averti que les fans devraient tempérer les attentes car il « n’y a pas de vrai jeu à jouer » et qu’il ne s’agit que « d’une poignée de niveaux de test à peine peuplés ».

Broussard a ajouté qu’il n’avait aucune idée de qui l’avait divulgué et qu’il n’était pas vraiment intéressé à en parler ou à « rechaper un passé douloureux ».

Duke Nukem Forever a été initialement annoncé en 1997. Plus d’une décennie plus tard, il n’était toujours pas arrivé. En 2009, le développeur 3D Realms a manqué d’argent et a tué le projet. Gearbox Software a finalement acheté les droits du jeu, l’a terminé et l’a lancé à la mi-2011 avec des critiques lamentables.