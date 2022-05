L’Arc A370M d’Intel se rapproche du GPU pour ordinateur portable RTX 3050 de Nvidia dans de nouvelles références de jeu

Pourquoi c’est important : les GPU Arc 3 mobiles dédiés d’Intel sont rares, probablement parce que la société pense que le côté logiciel n’est pas encore tout à fait prêt. Team Blue ne cherche pas à décevoir, selon de nouveaux benchmarks effectués à l’aide du GPU Arc A370M. Les choses pourraient devenir beaucoup plus intéressantes lorsque les GPU des séries Arc 5 et Arc 7 arriveront sur le marché.

Intel a présenté ses GPU mobiles Arc Alchemist en mars, mais il n’a pas encore inondé le marché avec des millions d’entre eux comme promis en janvier. Raja Koduri, vice-président directeur de la division architecture, graphiques et logiciels (IAGS) d’Intel, a déclaré qu’Intel se préparait à résoudre la crise des cartes graphiques. Cependant, seuls quelques-uns de ses GPU discrets peuvent être trouvés dans quelques ordinateurs portables vendus par Samsung en Corée du Sud.

Pour avoir une idée de la rareté de ces pièces, Matt Smith de PCWorld s’est rendu sur le campus Jones Farm d’Intel à Portland, Oregon pour mettre la main sur une machine de référence basée sur le Summit E16 Flip Evo de MSI équipé d’un GPU Arc A370M. La bonne nouvelle est qu’il a pu exécuter des tests de performance dessus pour voir si les promesses de performances d’Intel tiennent.

Comme certains d’entre vous s’en souviendront peut-être, AMD s’est vanté le mois dernier des performances de son GPU pour ordinateur portable Radeon RX 6500M et de sa comparaison avec l’Arc A370M d’Intel. En bref, le GPU de Team Red était jusqu’à deux fois plus rapide sur cinq matchs en 1080p. À l’exception de Strange Brigade où la différence de performances était plus modeste de 19 images par seconde, le RX 6500M était dans une ligue différente – du moins dans une liste restreinte de titres probablement sélectionnés.

Smith a d’abord testé l’Arc A370M dans le benchmark TimeSpy de 3DMark et, étonnamment, il a pu devancer le GPU pour ordinateur portable RTX 3050 de Nvidia avec un score de 4 405 points. Le RTX 3050 Ti est nettement plus rapide avec un score de près de 6 000 points, mais encore une fois, il s’agit d’une carte grand public avec un TGP de 35 à 80 watts, tandis que l’Arc A370M est un GPU d’entrée de gamme avec une enveloppe de puissance de 35 à 50. watt.

La visite sur le campus d’Intel a été courte, mais Smith a également pu lancer quelques jeux tels que Final Fantasy XIV : Endwalker, Shadow of the Tomb Raider et Metro Exodus Enhanced Edition. Le GPU Arc A370M était 18% plus rapide que le RTX 3050 dans Shadow of the Tomb Raider. Plus important encore, il était trois fois plus rapide que le GPU intégré Iris Xe d’Intel, qui ne pouvait produire que 21 images par seconde à 1080p en utilisant le préréglage graphique le plus élevé.

Sans surprise, l’Arc A370M n’est pas tout à fait capable d’exécuter Metro Exodus Enhanced Edition à 1080p en utilisant le préréglage élevé, même avec le réglage de ray tracing le plus bas possible. Le GPU pour ordinateur portable RTX 3050 de Nvidia non plus, mais à 22 images par seconde, il est techniquement plus rapide que l’Arc A370M, qui ne pouvait pousser que 19 images par seconde.

Dans l’ensemble, la solution graphique Arc d’entrée de gamme d’Intel pour ordinateurs portables a montré des résultats plutôt impressionnants. Cela suggère que les GPU Alchemist de Team Blue pourraient être assez proches des offres d’entrée de gamme et grand public actuelles de Nvidia et d’AMD. La grande inconnue est de savoir si une prise en charge appropriée des pilotes sera prête au moment où ils arriveront sur le marché, car il a été démontré que des éléments tels que Dynamic Power Share entravent le potentiel des GPU dédiés de Team Blue.