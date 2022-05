F1 2022 : le départ approche et les nouveautés arrivent

F1 2022, le jeu EA Sports qui représente officiellement la compétition de sport automobile la plus populaire de la planète, est à un peu moins de 2 mois de son lancement.

Anticipant un peu ce moment, EA Sports a récemment révélé des nouvelles concernant le jeu.

La F1 d’EA Sports est sur le point de revenir sur les consoles et les PC du monde entier, et avec les nouvelles consoles déjà bien établies sur le marché, les attentes sont élevées.

Et, afin d’élever encore plus ces mêmes attentes, Codemasters et Electronic Arts ont récemment dévoilé une bande-annonce qui montre un peu de ce que vous pouvez attendre de F1 2022.

Cette vidéo de gameplay (montrant le gameplay) nous montre l’Autodrome International de Miami. Avec Charles Leclerc, star de la couverture de F1 22 et actuel leader du Championnat du monde de Formule 1 de la FIA, les joueurs peuvent avoir leurs premières impressions sur le circuit et le gameplay de F1 2022.

Situé au cœur de la ville, les pilotes et les joueurs devront parcourir 19 virages, dont beaucoup sont visibles depuis le Hard Rock Stadium, domicile des Dolphins de Miami de la NFL. Avec trois zones DRS et une grande ligne droite de départ/arrivée avec des vitesses attendues de 320 km/h, il y aura de nombreuses opportunités de dépassement sur ce circuit rapide de 5,41 km.

Veuillez noter que F1 2022 sortira le 1er juillet 2022 sur PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One et PC via l’application EA, Origin, Steam et Epic Store.

Et en parlant de Charles Leclerc de la Scuderia Ferrari…

Codemasters et Electronic Arts ont également récemment annoncé l’accord avec Charles Leclerc de la Scuderia Ferrari en tant qu’ambassadeur EA SPORTS et star de la couverture de F1 2022.

L’actuel leader du Championnat du monde de Formule 1 de la FIA 2022 est la star de la couverture aux côtés de Lando Norris de McLaren et de George Russell de Mercedes.

« F1 2022 célèbre les meilleurs jeunes talents de la F1, et nous sommes ravis de nouer une relation solide avec Charles Leclerc. Établi dans le cadre de la nouvelle ère de la Formule 1, nous travaillerons avec Charles tout au long de la saison pour rapprocher nos joueurs de l’action, » a déclaré Lee Mather, directeur créatif senior F1 chez Codemasters. « Nous sommes également fiers de célébrer nos anciens champions du monde avec la F1 2022 Champions Edition. Ils continuent d’inspirer la prochaine génération de conducteurs, et c’est un honneur de les avoir ensemble sur la couverture de notre numéro uniquement numérique.”.

