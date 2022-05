La solution « alternative » Apple CarPlay pour Teslas est désormais disponible en téléchargement

Les véhicules d’aujourd’hui disposent de systèmes d’infodivertissement très complets. Cependant, des marques comme Google ou Apple veulent étendre leurs services des smartphones aux voitures. Le CarPlay d’Apple fait partie de ces systèmes que Tesla ne propose toujours pas dans ses voitures électriques. Cependant, il est possible de pallier ce manque natif de voitures avec une solution alternative qui utilise un Raspberry Pi connecté au véhicule.

Les utilisateurs de voitures Tesla ont déjà exprimé à plusieurs reprises leur désir d’avoir des systèmes Apple et Google. Elon Musk n’a toujours pas fait ses enchères. Mais… il y a d’autres moyens !

Utiliser un Rasberry Pi et Android pour avoir Apple CarPlay sur Tesla

Face à l’indifférence apparente de Tesla face aux demandes répétées d’apporter ‌CarPlay‌ à ses voitures, le programmeur polonais Michał Gapiński a démontré son succès en apportant le système de divertissement d’Apple à son Tesla Model 3 plus tôt cette année, comme nous l’avons montré.

Comme indiqué par le site Web de Tesla North, après six mois de travail, Gapiński a publié la première version alpha publiquement disponible de « Tesla Android » sur Github pour que d’autres puissent la télécharger et l’essayer.

Le travail consiste à utiliser un Rasberry Pi avec un modem LTE et un point d’accès Wi-Fi, exécutant un micrologiciel personnalisé basé sur Android, ainsi qu’un câble micro-HDMI vers HDMI et un câble Ethernet. Comme le montre une vidéo YouTube, le navigateur de la voiture est utilisé pour se connecter au Rasberry Pi et afficher l’interface CarPlay sur l’écran de la Tesla, où les applications Apple, y compris Maps et Apple Music, fonctionnent comme prévu.

Le système fonctionne pendant la conduite et peut également être contrôlé à l’aide des boutons multimédias du volant de la Tesla.

Gapiński dit que l’objectif principal de la dernière version alpha était la convivialité.

Pour que le projet évolue et devienne populaire dans la communauté Tesla, il doit fournir une expérience Android réactive. Sinon, les gens ne l’utiliseront pas. À l’heure actuelle, l’attention commence à se déplacer vers une meilleure intégration et simplification. Le fait de ne plus exiger deux cartes aidera à réduire à la fois le coût et la barrière à l’entrée, réduisant le guide d’installation à quelque chose qui peut être fait en quelques minutes.

A déclaré le programmeur polonais sur son site Web Tesla Android Project.

Malgré la prépondérance de CarPlay dans de nombreuses autres voitures électriques, Tesla n’offre pas de support officiel.

La preuve en 2020 que Tesla prévoyait de prendre en charge Apple Music ne s’est jamais matérialisée, et le PDG de Tesla semble ne pas répondre aux demandes sur Twitter pour que l’entreprise apporte CarPlay à ses véhicules, bien qu’il s’agisse de l’une des fonctionnalités les plus demandées par les propriétaires d’Apple. .