Des bus électriques mis hors service à Paris après des incendies inexpliqués

Les véhicules électriques sont de plus en plus une option pour remplacer les véhicules thermiques. En plus des voitures particulières, de nombreuses villes disposent déjà de lignes complètes de bus publics 100 % électriques.

Paris en est un exemple, mais deux incendies inexpliqués ont forcé le retrait de 149 bus de la circulation. Voir la vidéo.

Sans raison apparente, en avril, dans les rues de Paris, deux bus 100 % électriques pourraient brûler. Ces deux véhicules font partie d’une flotte fabriquée par le groupe Bolloré, une société française, et les modèles sont le Bluebus 5 SE.

Les Bluebus 5 SE sont des bus 100% électriques au service de la RATP, avec une flotte complète de 149 véhicules lourds de tourisme.

Compte tenu des incidents survenus les 4 et 29 avril, 149 Bluebus 5 SE ont été retirés du service.

Dans le premier cas, le bus a été entièrement consumé par les flammes, en plein centre-ville sur l’avenue Saint-Germain. Heureusement, aucun blessé n’a été signalé, grâce à l’action rapide du chauffeur qui a arrêté le bus et ordonné à tous les passagers de partir.

La RATP, au fil des incidents, a demandé au constructeur Bolloré d’expliquer la cause des incendies et de proposer un plan d’action pour rendre les bus plus sûrs.

Bolloré a déclaré qu’il collaborait activement avec la RATP pour déterminer la cause des incendies, et le constructeur dispose de 500 bus électriques à Paris, sur les 4 700 qui circulent dans la capitale française.

Détails des bus électriques Bluebus 5 SE

Les Bluebus 5 SE mesurent 12 mètres de long et transportent jusqu’à 109 passagers. La batterie a une capacité de 441 kWh (de LPM, lithium métal polymère) et garantit une autonomie de 320 km entre les recharges. Le fabricant assure que « les cellules n’utilisent aucun composant liquide, étant complètement solides ». De plus, il n’y a ni cobalt ni nickel dans sa fabrication, le matériau qui pourrait justifier des surchauffes et des incendies.

Les batteries du Bluebus 5 SE sont situées au-dessus du toit et permettent, en cas d’incendie, l’arrêt du véhicule, la sortie des passagers et la propagation des flammes dans tout le bus.