Une partie de l’eau de la lune pourrait provenir de l’atmosphère terrestre

La Lune a de l’eau et plusieurs agences spatiales ont déjà découvert des preuves de cette réalité. Un rapport publié plus tôt cette année a noté que la sonde chinoise Chang’e-5 aurait trouvé de l’eau lunaire. Les régions polaires de la Lune pourraient contenir jusqu’à 3 500 kilomètres cubes d’eau liquide sous la surface.

L’une des questions posées est l’origine de l’eau et on sait que toute l’eau de la Lune ne provient pas de sa propre surface. Une partie de cette eau aura été captée de l’atmosphère terrestre.

De l’eau de la Lune extraite de l’atmosphère terrestre

Selon de nouvelles enquêtes menées par des scientifiques de l’Institut géophysique de l’Université d’Alaska à Fairbanks publiées le mois dernier, de l’eau lunaire sera extraite de l’atmosphère terrestre. C’est une bonne nouvelle pour le projet Artemis de la NASA, la présence humaine prévue à long terme sur la Lune, qui dépendra fortement de l’approvisionnement en eau de la Lune.

Alors que l’équipe Artemis de la NASA prévoit de construire une base au pôle sud de la Lune, les ions d’eau qui sont apparus il y a de nombreuses années sur Terre peuvent être utilisés dans le système de survie des astronautes.

Dans un communiqué, le chercheur Gunther Kletetschka de l’UAF Geophysical Institute a déclaré.

Le chercheur et son équipe ont estimé que les régions polaires de la Lune pourraient contenir jusqu’à 3 500 kilomètres cubes ou plus de pergélisol d’eau liquide, ou sous la surface. Ces dépôts, spéculent-ils, n’ont pas été créés localement, mais proviennent plutôt d’ions qui se sont échappés de l’atmosphère terrestre.

Les chercheurs suggèrent que des ions hydrogène et oxygène se déposent sur la Lune lorsqu’elle traverse la queue de la magnétosphère terrestre.

Ces résultats sont en outre confirmés par des mesures récentes de plusieurs agences spatiales – la NASA, l’Agence spatiale européenne, l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale et l’Organisation indienne de recherche spatiale – qui ont révélé une grande quantité d’ions formant de l’eau présents pendant le transit de la lune à travers ce l’espace fait partie de la magnétosphère.

Mais d’où vient toute cette eau ?

La Lune a de l’eau de plusieurs sources. Ce n’est pas seulement à partir de l’atmosphère terrestre que notre satellite naturel a accumulé de l’eau. On pense qu’une partie de cette eau a été déposée par des astéroïdes et des comètes qui sont entrés en collision avec la Lune au cours d’une période connue sous le nom de bombardement intensif tardif, il y a environ 3,5 milliards d’années.

De plus, le vent solaire est également une source d’eau sur la lune, car il transporte des ions oxygène et hydrogène, qui peuvent s’être combinés et déposés sous forme de molécules d’eau. Quelle que soit son origine, le fait qu’il y ait de l’eau sur la lune est une bonne nouvelle pour les explorateurs de l’espace.