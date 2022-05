Russie. Les attaques informatiques sur les chaînes de télévision diffusent des messages sur la guerre

Le 77e anniversaire de la victoire soviétique sur l’Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale a lieu aujourd’hui en Russie. La célébration russe a lieu au milieu de la guerre contre l’Ukraine, où le conflit militaire a duré plus de deux mois.

Selon la presse locale, certaines chaînes de télévision ont été la cible d’attaques informatiques en Russie aujourd’hui.

Russie : des attentats ont lieu à l’occasion du 77e anniversaire de la victoire soviétique sur l’Allemagne

Selon l’agence de presse russe Interfax, des personnes non identifiées ont accédé à la programmation des réseaux de télévision par câble Rostelecom, MTS et NTV-Plus. En conséquence, dans le domaine des titres des programmes des chaînes, des textes liés à la guerre en Ukraine sont apparus.

Les pirates s’en sont également pris à Yandex TV qui, selon des informations relayées par plusieurs personnes, a publié sur le réseau social Telegram des photos confirmant que la chaîne était victime de cyberpirates.

Tout se déroule le jour du défilé militaire du 77e anniversaire de la victoire soviétique sur l’Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Les célébrations ont lieu dans près de 30 villes russes, mais le point culminant est le grand défilé militaire habituel à Moscou, suivi du discours du président Poutine.

Au cours du week-end, les autorités russes ont organisé une répétition générale du défilé qui mettra en vedette 77 avions, dont l’Ilyushin Il-80 (qui aurait pu résister à une attaque nucléaire) et des avions de combat MiG-29 qui survoleront la Place Rouge. et forment la lettre Z, qui est devenue un symbole de la campagne militaire russe en Ukraine.

La Russie a envahi l’Ukraine le 24 février et l’offensive militaire a déjà tué plus de 3 000 civils, selon l’ONU, qui prévient que le nombre réel risque d’être beaucoup plus élevé. L’offensive militaire a provoqué la fuite de plus de 13 millions de personnes, dont plus de 5,5 millions hors du pays, selon les dernières données de l’ONU.

L’invasion russe a été condamnée par la communauté internationale dans son ensemble, qui a réagi en envoyant des armes à l’Ukraine et en renforçant les sanctions économiques et politiques contre Moscou.