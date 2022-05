Cubot Pocket – le smartphone Android de seulement 4″ d’écran arrive

Dans le monde d’Android, trouver un petit smartphone n’est pas une mince affaire. Bien qu’aujourd’hui la plupart des utilisateurs préfèrent les grands écrans, la vérité est qu’il existe toujours une demande pour des versions plus petites, mais l’offre est presque nulle. Cubot prépare une solution pour ces besoins.

Le Cubot Pocket est livré avec un écran de 4 pouces.

Le smartphone Android avec seulement 4″ d’écran arrive

Cubot a officiellement annoncé qu’il se préparait à lancer une nouvelle série de smartphones Cubot Pocket 2022. Le premier smartphone de cette série appelé Pocket, sera alors un petit appareil Android avec un écran de 4 pouces et sortira en mai.

Selon le fabricant, cette série arrive pour combler une lacune sur le marché qui s’est pratiquement retrouvée avec de petits appareils, pour lesquels il existe encore une certaine demande.

Pour de nombreux utilisateurs, les grands smartphones sont un choix évident, compte tenu de leur productivité, de leur expérience de visionnage de contenus, à savoir des contenus multimédias, des jeux ou de la simple lecture. Cependant, il y a des utilisateurs qui ne recherchent pas ces fonctionnalités dans un smartphone et pour qui il est logique de n’avoir qu’un petit appareil pour leurs communications.

Le Cubot Pocket sera alors une option qui tient dans le creux de la main, comme le décrit la marque. De plus, il ne sera pas oublié dans la poche de votre pantalon, comme c’est souvent le cas.

Bien que tous les détails de ce smartphone n’aient pas été révélés, Cubot indique déjà qu’il viendra avec NFC, une fonctionnalité de plus en plus nécessaire et demandée par les consommateurs, pour aider à effectuer les paiements.

La page officielle montre déjà les couleurs de la Pocket qui sortira en noir, noir/rouge, lilas, vert/doré et rose. Il reste maintenant à attendre le lancement pour connaître tous les détails de ce petit smartphone.

Cubot Poche