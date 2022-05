Le Royaume-Uni retire l’accès de la Russie à l’architecture des puces ARM

Nous sommes bien avancés dans le troisième mois de la guerre de la Russie contre l’Ukraine, et malheureusement, il semble que le conflit n’ait pas de fin en vue. Cependant, diverses sanctions continuent d’être appliquées au pays de Vladimir Poutine dans le but de massacrer l’économie et la croissance de la région dans divers secteurs.

Récemment, le Royaume-Uni a avancé de nouvelles sanctions contre la Russie en ajoutant 63 entités du pays à la « liste noire ». Parmi les entreprises figurent les deux fabricants de puces les plus importants de Russie, qui n’ont désormais plus accès à l’architecture ARM.

Le Royaume-Uni sanctionne encore la Russie

Selon les dernières informations révélées par la chaîne Bleeping Computer, le Royaume-Uni a désormais ajouté 63 entités russes supplémentaires à sa liste de sanctions. Et parmi ces mêmes sociétés figurent Baikal Eceltronics et MCST (Centre de Moscou de SPARC Technologies), qui sont les fabricants de puces les plus importants du pays de Poutine.

Suite à ces nouveaux blocages, les deux entités ne peuvent plus accéder à l’architecture ARM, car Arm Ltd est basée à Cambridge. De cette manière, l’entreprise devra se conformer aux sanctions que le pays applique.

À son tour, le gouvernement britannique a publié une déclaration justifiant les mesures de sanction imposées à ces deux fabricants russes comme suit :

Le but de cette disposition est d’encourager la Russie à cesser les actions qui déstabilisent l’Ukraine ou qui portent atteinte ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté ou l’indépendance de l’Ukraine.

Les deux sociétés russes sont considérées comme essentielles pour parvenir à la dépendance technologique du pays, surtout à une époque où la pénurie de composants persiste.

Actuellement, les processeurs les plus avancés que les deux fabricants ont dans leur catalogue sont :

Baikal BE-M1000 (28 nm), 35 watts avec huit cœurs ARM Cortex A57 à 1,5 GHz et GPU ARM Mali-T628 à 750 MHz

Baikal BE-S1000 (16 nm) : le processeur le plus avancé que la Russie ait jamais développé. 120 watts avec 48 cœurs ARM à 2,0 GHz

MCST Elbrus-8C (28 nm) : processeur 70 watts avec huit cœurs à 1,3 GHz

MCST Elbrus-16S (28 nm) : 16 cœurs à 2,0 GHz

C’est une énième tentative de la part du Royaume-Uni pour faire comprendre au président Vladimir Poutine qu’il doit mettre fin à cette guerre dont personne ne veut.