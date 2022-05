Les AirTags d’Apple envoient aux gens de fausses alarmes de harcèlement

Les AirTags sont les dispositifs de suivi d’Apple qui, après leur lancement en 2021, ont été rapidement acquis par plusieurs utilisateurs à travers le monde, et ont également donné lieu à plusieurs nouveautés.

Mais selon les dernières informations, certains utilisateurs se plaignent de recevoir des notifications d’AirTags avec de fausses alarmes avertissant qu’ils sont poursuivis.

Les AirTags avertissent à tort que les gens sont persécutés

Selon les informations révélées, certains AirTags notifient et envoient des alertes indiquant que des personnes sont poursuivies. Cependant, ce n’est rien de plus qu’une fausse alerte et ne correspond pas à la réalité.

L’un des cas est arrivé à une mère et sa fille qui quittaient Disney World lorsque la fille a reçu une notification sur son iPhone indiquant que quelqu’un la suivait via l’AirTag de quelqu’un d’autre. Comme on pouvait s’y attendre, l’alerte a causé une sacrée frayeur dans la famille, mais au final, l’alerte ne s’est pas concrétisée.

Une situation identique est arrivée à Ryan McClain, un commerçant de 25 ans résidant à Indianapolis, aux États-Unis. Le sujet a reçu une notification en avril indiquant qu’il était suivi. Selon McClain « c’était un choc… qui voudrait me chasser ? Qui voudrait me faire du mal ?« .

Un autre cas est arrivé à Natalia Garcia, 24 ans, qui a un iPhone et a reçu une notification indiquant ce qui suit : « AirTag trouvé en mouvement avec vous« . L’alerte est intervenue après que l’utilisateur se soit rendu à Chicago et rappelle que la situation avait été »angoissant« . Il dit qu’à l’époque, il a regardé dans son sac et a regardé autour de lui pour tenter de voir si quelqu’un lui avait mis un AirTag. Il a également essayé de faire sonner l’alarme par le localisateur, mais l’application Find My a déclaré que l’appareil n’était pas joignable.

Le gros problème est que les AirTags d’Apple envoient les alertes dans le mauvais sens. Plusieurs canaux technologiques pensent qu’il s’agit d’un bug ou d’un problème. Cependant, il sera terrifiant de recevoir un tel message au milieu de la nuit. Selon le Wall Street Journal, les alertes créées « confusion et inquiétude, et conduit les destinataires à des poursuites futiles« .