GeForce RTX 3060 contre Radeon RX 6600 XT : 50 points de repère du jeu

Aujourd’hui, nous comparons la Radeon RX 6600 XT et la GeForce RTX 3060 pour voir comment ces deux GPU s’empilent en utilisant les derniers pilotes dans une large gamme de jeux. Même si la Radeon a un PDSF de 380 $, alors que la RTX 3060 est censée coûter 330 $, ce sont en réalité des produits concurrents, tous deux vendus pour environ 400 $ chez les principaux détaillants en ligne.

C’est toute une baisse pour le RTX 3060 qui était plus proche de 500 $ il y a quelques semaines, tandis que le 6600 XT était d’environ 440 $. Pendant ce temps, l’offre pour le 6600 XT semble se tarir et cela est probablement dû à la sortie imminente du 6650 XT.

Pour les tests, nous avons utilisé notre système de test Ryzen 9 5950X avec 32 Go de mémoire DDR4-3200 CL14 double rangée et double canal. Les deux GPU ont été testés en utilisant les spécifications d’horloge AMD et Nvidia par défaut à 1080p et 1440p sur 50 jeux avec la barre redimensionnable activée. Les versions de pilote utilisées étaient Radeon Adrenalin 22.4.2 et GeForce Game Ready Driver 512.59, car il s’agissait des derniers pilotes disponibles lorsque nous avons commencé les tests il y a une semaine.

Nous n’examinerons pas les données des 50 jeux individuellement, car cela prendrait toute la journée, nous allons plutôt examiner de près les résultats d’environ une douzaine d’entre eux, puis nous verrons comment ces deux GPU se comparent en tête-à-tête sur tous les jeux testés dans un seul graphique.

Repères

À partir de Dying Light 2, ce jeu récemment sorti utilise un moteur de jeu 3D propriétaire développé par Techland connu sous le nom de Chrome Engine 6, et c’est le seul jeu de notre suite de tests à l’utiliser.

Dying Light 2 fonctionne bien avec les GPU Radeon et ici le 6600 XT est 11% plus rapide à 1080p et 8% plus rapide à 1440p. Le plus impressionnant est peut-être que les deux GPU ont rendu bien plus de 60 images par seconde à 1080p en utilisant les paramètres de qualité les plus élevés, à l’exception du ray tracing, qui n’est pas activé par défaut.

Warhammer III est un autre nouveau jeu et celui-ci utilise le Warscape Engine 3 qui est utilisé exclusivement par la série Total War. Ici, les GPU GeForce bénéficient actuellement d’un petit avantage en termes de performances.

Dans cette confrontation, le RTX 3060 était 9% plus rapide à 1080p et 14% plus rapide à 1440p, ce qui est une marge significative, bien que les creux de 1% soient fondamentalement identiques.

Ensuite, nous avons Call of Duty Warzone, où le 6600 XT était un peu plus rapide que le RTX 3060, offrant 21 % d’images en plus à 1080p et 16 % de plus à 1440p. Une forte victoire pour le GPU Radeon, mais gardez à l’esprit qu’il était également censé coûter 15% de plus sur la base du PDSF d’origine.

Forza Horizon 5 est un titre bien optimisé qui fonctionne bien sur les deux plates-formes matérielles. Nous utilisons le préréglage extrême, donc c’est aussi exigeant que le jeu devient, mais nous cherchons toujours à 61 ips en moyenne à partir des deux GPU à 1440p. La performance était très similaire sans vainqueur clair.

God of War est un autre titre bien optimisé et bien qu’il joue bien sur le 6600 XT, il joue beaucoup mieux avec le RTX 3060, surtout à 1440p. Nous avons revérifié ces résultats, et il semblerait que le RTX 3060 soit 15 % plus rapide à 1080p et 33 % plus rapide à 1440p. Une victoire massive pour Nvidia dans ce jeu.

Far Cry 6 utilise le moteur Dunia 2 et celui-ci fonctionne très bien sur le matériel AMD, largement aidé par le fait qu’AMD a participé au parrainage du développement du jeu. En conséquence, le 6600 XT bénéficie d’un solide avantage de performances de 13% à 1080p et a pu maintenir une victoire à deux chiffres à 1440p où il était 10% plus rapide.

En règle générale, les GPU Radeon fonctionnent bien dans la série F1, mais F1 2021 active le ray tracing par défaut aux préréglages les plus élevés et nous avons donc testé avec la fonctionnalité activée. Cela confère au RTX 3060 un avantage en termes de performances, lui offrant un avantage de performances de 6% à 1080p et de 10% à 1440p. La désactivation du ray tracing favorise le 6600 XT, mais nous pensons que nous pourrions aussi bien tester en utilisant la configuration par défaut car c’est ainsi que nous testons normalement, et nous regardons toujours environ 60 ips à 1440p.

Ensuite, nous avons Metro Exodus Enhanced et cette version du jeu nécessite un matériel accéléré par ray tracing, donc les effets de ray tracing sont activés par défaut et pour tester ces GPU de milieu de gamme, nous avons opté pour le paramètre « normal ».

Bien que le 6600 XT ait pu offrir des performances hautement jouables à 1080p, le RTX 3060 était 29% plus rapide et cela signifiait que nous voyions des fréquences d’images similaires à 1440p du GPU GeForce par rapport à ce que le 6600 XT pouvait faire à 1080p.

Les performances de Rainbow Six Extraction étaient comparables avec les deux GPU délivrant plus de 130 ips à 1080p. Le RTX 3060 a pris une avance de 7% à 1440p, mais les performances globales étaient très similaires.

Les performances étaient également similaires lors des tests avec Apex Legends. En bref, le 6600 XT était légèrement plus rapide à 1080p, puis légèrement plus lent à 1440p. Les deux GPU se sont cependant révélés très puissants pour ce titre, offrant plus de 100 images par seconde à 1440p en utilisant les paramètres de qualité les plus élevés du jeu.

Un autre titre compétitif qui a donné des résultats compétitifs est Fortnite. Bien que la plupart des joueurs Fortnite n’exécutent pas le préréglage Epic, nous souhaitons tester les performances du GPU et non les performances du CPU, où les choses se dirigent rapidement avec des paramètres compétitifs.

En supposant que vous ne rencontrez pas de conditions liées au processeur, les GPU Radeon et GeForce évoluent de manière très similaire avec les préréglages de qualité. Par conséquent, l’utilisation de paramètres compétitifs à la fois pour le 6600 XT et le RTX 3060 offrira un niveau de performances similaire.

Le dernier ensemble de résultats que nous allons examiner concerne Cyberpunk 2077 et ici, le 6600 XT était 9% plus rapide en utilisant les paramètres de haute qualité à 1080p. Les deux GPU sont les mieux adaptés aux jeux en 1080p dans ce titre, car les paramètres de qualité légèrement réduits n’ont vu que 44 ips rendus en moyenne à 1440p.

Résumé des performances

Sur la base des jeux que nous venons de regarder, les RTX 3060 et 6600 XT semblent extrêmement proches en termes de performances. Il y avait quelques titres qui favorisaient fortement l’un par rapport à l’autre, mais pour la plupart, les performances étaient proches.

Nous avons cependant passé une semaine à tester 50 jeux, alors vérifions cela …

En commençant par les données 1080p, nous voyons que le 6600 XT était 3% plus rapide en moyenne, ce qui signifie qu’ils sont fondamentalement identiques dans l’ensemble sur une large gamme de jeux, car nous considérons que tout ce qui est à moins de 5% est un match nul. Cela signifie que pour 20 des 50 jeux testés, les performances étaient suffisamment proches de « identiques » avec des marges de 4% ou moins.

Il n’y avait qu’une poignée de valeurs aberrantes où les marges s’étendaient à 10% ou plus dans les deux sens. Les grosses pertes d’AMD ont été constatées dans Resident Evil Village et Metro Exodus Enhanced Edition, sans surprise deux des jeux qui utilisaient le ray tracing. Vermintide 2, God of War et PUBG étaient également de mauvais titres pour AMD.

Les titres où le 6600 XT a exceptionnellement bien performé comprenaient Assassin’s Creed Valhalla, World War Z, Borderlands 3, Warzone, Call of Duty Vanguard et Death Stranding.

L’augmentation de la résolution à 1440p a inversé les résultats en faveur de Nvidia, car le 6600 XT était désormais 2% plus lent dans l’ensemble, mais encore une fois, cette marge est insignifiante. Cette fois, il y avait 23 jeux où la marge était de 5% ou moins, avec seulement trois valeurs aberrantes avec quelques jeux dans les deux sens dépassant 20%.

Choisir un gagnant : Go RTX

Selon la résolution et le jeu joué, un GPU peut être plus rapide que l’autre. Il y a eu des cas où les marges ont atteint près de 30%, ce qui est très important, vous voudrez peut-être faire attention à la façon dont ces GPU Radeon et GeForce s’empilent dans les jeux qui vous intéressent le plus.

Lorsque l’on regarde notre échantillon de 50 jeux – et c’est un nombre substantiel de jeux à tester – il est juste de conclure que dans la plupart des cas, il y aura moins de 10 % de différence entre ces deux GPU.

Cela dit, une fois que vous avez pris en compte l’image complète, il est difficile de ne pas affirmer que la GeForce RTX 3060 est le meilleur achat et vaut même une prime. En effet, lorsque vous commencez à regarder ce que chaque produit offre au-delà des performances de rastérisation, il n’y a pas grand-chose à dire en ce qui concerne le 6600 XT.

Le RTX 3060 contient un tampon de trame 50% plus grand avec 12 Go contre 8 Go, il devrait donc mieux gérer les futurs packs de textures HD, ce qui signifie que les futurs titres AAA pourraient potentiellement mieux paraître sans nuire aux performances de la fréquence d’images. À notre avis, c’est un joli bonus qu’il ne faut pas négliger.

Le RTX 3060 contient également une connexion x16 PCIe 4.0 complète, tandis que le 6600 XT est réduit à seulement 8 voies, ce qui peut entraîner de graves problèmes de performances en cas de dépassement de la mémoire tampon. C’est une autre raison pour laquelle le sous-système de mémoire du RTX 3060 est largement supérieur.

En plus de cela, vous obtenez DLSS qui est largement pris en charge par de nombreux nouveaux titres AAA et qui fonctionne très bien à 1440p et au-delà, et ce sont des résolutions où le RTX 3060 pourrait bénéficier d’une amélioration des performances.

AMD propose des techniques de mise à l’échelle pour les propriétaires de 6600 XT et d’autres plans sont en cours pour parer à la menace DLSS, mais pour l’instant, DLSS est la meilleure option. Ensuite, il y a le ray tracing, qui est encore une autre force du RTX 3060. Comme nous l’avons vu dans les titres qui utilisent cette technique de rendu, le GPU GeForce avait un net avantage en termes de performances grâce à son implémentation plus mature.

En un mot: le RTX 3060 offre des performances de rastérisation similaires, un ray tracing supérieur, une prise en charge DLSS, un plus grand tampon VRAM et une connexion PCIe 4.0 x16 complète, ce qui en fait un meilleur produit – et s’il est disponible au même prix, l’option évidente .

On ne sait pas encore si AMD peut ou non nous tenter avec la Radeon RX 6650 XT, mais nous sommes impatients d’examiner cela très bientôt.

Raccourcis d’achat :