Bientôt, nous pourrons utiliser Thunderbird de Mozilla sur n’importe quel smartphone

En plus de Firefox, Mozilla a des propositions disponibles dans d’autres domaines, avec Thunderbird. Il s’agit d’un client de messagerie unique qui est disponible depuis plusieurs années pour les utilisateurs des principaux systèmes d’exploitation.

L’un des plus gros défauts de Thunderbird est l’absence de version dédiée pour smartphone. Le pari sur la mobilité ne faisait pas partie des idées et c’est pourquoi cette absence s’est fait sentir au fil des années. Ce scénario semble maintenant changer et il y aura bientôt des nouvelles.

Malgré un très petit public, Thunderbird a réussi à rester actif pendant de nombreuses années. Ce client de messagerie est dédié aux systèmes d’exploitation de bureau et a montré son utilité au cours des dernières années sans aucune défaillance.

Ce que de nombreux utilisateurs ont manifesté, c’est le désir de l’avoir sur leur smartphone. Ils veulent retirer toute l’expérience de ce qu’ils peuvent utiliser sur Windows, macOS et Linux et la transférer dans la vie quotidienne et la mobilité totale.

L’application mobile arrive bientôt. – Ryan Lee Sipes (@ryanleesipes) 2 mai 2022

L’idée de rendre Thunderbird vraiment portable a toujours existé, mais maintenant elle semble enfin commencer à prendre forme. La question est venue via Twitter, demandant à Mozilla de créer définitivement la version dédiée aux systèmes mobiles.

Fait intéressant, et comme on l’a vu ces derniers temps, une réponse positive est rapidement arrivée. Ce n’est pas au sommet des priorités, mais la vérité est que Mozilla est prêt à créer une version dédiée au smartphone, comme beaucoup le souhaitaient.

Cela peut prendre un certain temps pour obtenir tous les éléments de synchronisation au carré. Mais c’est ma priorité n°2, ma priorité n°1 est de réparer l’UI/UX de Thunderbird. – Ryan Lee Sipes (@ryanleesipes) 2 mai 2022

Pour l’instant, Mozilla se concentrera sur l’amélioration de l’interface et de la convivialité de Thunderbird. Vous devez ensuite créer le client mobile, qui Apparemment peut ne pas arriver directement du Play Store et se retrouver comme une offre disponible dans d’autres magasins d’applications pour votre smartphone.

C’est une nouvelle très intéressante et importante pour Mozilla. Votre client de messagerie a une légion d’abonnés qui n’abandonnent pas son utilisation. Thunderbird continue d’avoir des améliorations en cours, mais c’est une version que tout le monde veut pouvoir utiliser encore plus.