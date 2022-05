L’envers du jeu vidéo : la connectivité entre les personnes

Gamers Outreach et Xbox ont récemment dévoilé un documentaire intitulé « A Player Like Me » qui illustre comment les jeux peuvent être bien plus qu’un simple divertissement.

Nous vous invitons à regarder ce documentaire très intéressant.

Les jeux vidéo sont, et ont toujours été, à la base, un moyen de plaisir et de divertissement. Depuis ses temps embryonnaires (au siècle dernier), il a subi de fortes mutations et évolutions, grandement renforcées par l’évolution de la technologie, du matériel et des logiciels, mais l’essentiel demeure.

Qu’il s’agisse de jeux compétitifs ou méditatifs, didactiques ou fantaisistes, plus paisibles ou agressifs, le grand secret d’un jeu vidéo est le fait qu’il parvient à nous sortir un instant de la réalité et à nous transporter dans tous ces univers.

Malheureusement, des nouvelles apparaissent assez souvent dans les médias qui suggèrent également un côté sombre des jeux vidéo. C’est vrai parce que, comme tout le reste dans la vie, la médaille des jeux vidéo a aussi deux faces et de cette façon ils peuvent aussi se révéler potentialisateurs d’agressivité, de dépendances, de problèmes de santé, entre autres aspects.

Cependant, nous ne pouvons pas négliger l’aspect positif que les jeux peuvent avoir dans notre société et dans les aspects les plus divers de celle-ci. Par exemple, dans les Soins Intensifs des Hôpitaux Pédiatriques, l’existence de consoles sera un bon moyen de minimiser la douleur qui parcourt ces couloirs ou dans une maison de repos, un jeu de fitness peut aider les personnes âgées à se maintenir en forme…

Il y a encore un autre aspect qui prend de plus en plus d’importance de nos jours, alors que nous sommes tous connectés en ligne presque 24 heures sur 24 : la capacité des jeux à favoriser la connectivité entre les joueurs. Et donc, Gamers Outreach et Xbox ont récemment révélé le documentaire suivant que nous vous présentons qui montre l’histoire de Jordan, un garçon de 14 ans d’Atlanta, qui vit avec une souche extrêmement rare du syndrome d’Ehlers-Danlos et qui a passé la plupart de son enfance dans les hôpitaux et la physiothérapie. Jusque-là, Jordan n’avait jamais rencontré quelqu’un atteint du syndrome d’Ehlers-Danlos, mais tout a changé lorsqu’il a rencontré Megan, qui vit en Écosse, jouant à « Forza Horizon 5 » sur Xbox.

« A Player Like Me » fait partie de « Beyond Xbox: Therapeutic Play », une initiative de Gamers Outreach et Xbox qui vise à promouvoir les avantages du jeu comme aide pour faciliter le rétablissement des enfants qui passent de longues périodes à l’hôpital.

Le film vise à souligner comment les jeux peuvent aider les enfants hospitalisés, en leur offrant un moyen de jouer et de se connecter avec leurs amis et leur famille.