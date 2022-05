Binance : la France est le premier pays à donner son accord à la plus grande plateforme crypto

Avez-vous déjà entendu parler de Binance ? Le monde change et de nombreux processus seront différents. Il est vrai que le monde des crypto-actifs n’est pas nouveau, mais il reste encore un long chemin à parcourir en termes de transparence et, surtout, en termes de législation.

La France est le premier pays européen à licencier la plus grande plateforme de cryptomonnaie au monde, Binance.

Binance considéré comme le plus grand échange de crypto-monnaie au monde depuis 2018

Binance est un échange mondial de crypto-monnaie qui fournit une plate-forme pour échanger plus de 100 crypto-monnaies. Depuis le début de 2018, Binance est considérée comme la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde en termes de volume de transactions.

Selon un communiqué envoyé par la société, la France a été le premier pays d’Europe à accorder à Binance une licence pour opérer en tant qu’échange de crypto-monnaie.

Binance France SAS a obtenu par l’Autorité des Marchés Financiers (régulateur financier français) et avec l’accord de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (le superviseur bancaire du pays) le statut de fournisseur de services d’actifs numériques (dans l’acronyme français DASP)

Pour Changpeng Zhao, fondateur et PDG de Binance, « une réglementation efficace est essentielle pour l’adoption généralisée des crypto-monnaies ». Selon certaines informations, la plus grande plateforme de crypto au monde peut recruter « jusqu’à 250 personnes spécialisées dans les crypto-monnaies et la blockchain ».

Dans une interview au journal français « Les Echos », Changpeng Zhao a expliqué que l’objectif est d’avoir des sièges locaux, régionaux et mondiaux, après avoir admis que le pays dirigé par Emmanuel Macron pourrait jouer le rôle de commandement sur le Vieux Continent et qui sait dans le monde.

En 2021, les nouvelles ont rapporté que l’entreprise faisait l’objet d’une enquête pour délits fiscaux. À l’époque, un porte-parole de Binance a ajouté que la société prend « nos obligations légales très au sérieux et nous nous engageons avec les régulateurs et les autorités de manière coopérative ».