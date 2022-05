USA : Nouveau sous-marin nucléaire avec la possibilité d’attaquer avec des faisceaux laser

Avec la guerre entre la Russie et l’Ukraine, certains pays ont fait connaître leur artillerie. L’une des révélations les plus récentes est venue des États-Unis d’Amérique, qui ont fait connaître le nouveau sous-marin nucléaire avec la possibilité d’attaquer avec des faisceaux laser.

Cette nouvelle arme américaine a la capacité d’abattre des drones, des avions ou des bateaux.

Le sous-marin peut être sans ravitaillement pendant 33 ans

Le nouveau sous-marin nucléaire, qui comprend des faisceaux laser, est l’une des dernières armes américaines. De plus, ce sous-marin pourrait être sans ravitaillement pendant 33 ans. Le New Jersey appartient à la flotte de classe Virginia et impliquait la participation de 10 000 constructeurs navals et fournisseurs de 50 États selon le Newport News.

La construction de ce sous-marin a débuté en 2016 avec la filiale General Dynamics Electric Boat Company. Selon Jason Ward, vice-président de Virginia Class Submarine Construction chez Newport News

Atteindre ce jalon de la construction est un événement très enrichissant pour notre équipe de construction navale (…) Nous sommes impatients de réaliser les programmes d’essais afin de pouvoir le livrer à la Marine

Ce sous-marin est équipé de 12 missiles de croisière Tomahawk et de quatre tubes lance-torpilles UGM-84 Harpoon. Au total, il peut transporter jusqu’à 37 unités de munitions.

Selon le journal El Español, le système de propulsion du sous-marin est capable de générer une puissance de 210 MW dans un seul réacteur. Comme mentionné, l’autonomie peut atteindre 33 ans sans ravitaillement en combustible nucléaire.

Selon les informations, il y a actuellement 21 sous-marins de la classe Virginia en service et 10 autres en construction. Les États-Unis devraient recevoir plus d’exemplaires d’ici 2043.