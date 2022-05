SpaceX pense que nous atterrirons sur Mars avant la fin de la décennie

Elon Musk a partagé à plusieurs reprises son désir, ainsi que ses plans, de mettre des humains à la surface de Mars. Si l’idée semblait s’éloigner, en raison de la difficulté qui lui était associée, SpaceX a déjà garanti que nous atterririons sur la planète rouge avant la fin de la décennie.

Starship sera le véhicule de choix.

Dans une interview avec CNBC, le président et chef de l’exploitation de SpaceX, Gwynne Shotwell, a révélé que les astronautes atterriraient à la surface de Mars avant la fin de cette décennie. Bien que la volonté d’Elon Musk ait toujours été claire, l’objectif semblait loin d’être atteint.

Nous devrions envoyer des gens à la surface de Mars d’ici une décennie… Je pense que ce sera dans cette décennie, oui. Les gens sur la lune, plus tôt. Je pense que nous devons faire une grande expédition à la surface de Mars, et ensuite les gens commenceront à y penser davantage. Je pense que dans cinq ou six ans, les gens verront que c’est un vrai endroit où aller.

dit Shotwell.

L’interview du directeur des opérations de SpaceX fera partie de « Inspiring America: The 2022 Inspiration List », qui sera diffusée sur les chaînes NBCUniversal News Group ainsi que sur ses plateformes de streaming.

Pour faire le voyage vers Mars par des humains, SpaceX développe actuellement un vaisseau spatial – le Starship. Ce sera un combo, car il aura également une fusée qui devrait être réutilisable. Le but est d’emmener les gens sur Mars, mais aussi (et apparemment plus tôt) sur la Lune.

Comme le rappelle le Tech Times, le Starship a déjà été envoyé dans de nombreuses missions lunaires. Par exemple, en 2018, le Japonais Yusaku Maezawa s’est rendu nonchalamment sur la Lune, en aller-retour. Plus que cela, la NASA a choisi ce vaisseau spatial SpaceX pour envoyer sa première mission lunaire habitée, dans le cadre du programme Artemis.

