Le plein potentiel de la GeForce RTX 30 LHR dans le minage de crypto-monnaie a été débloqué

Bien que les cartes graphiques aient été conçues pour le monde des jeux vidéo, la vérité est que nous savons tous que ces appareils sont également achetés en masse pour la pratique de l’extraction de monnaies numériques. Et en utilisant le modèle GPU, les crypto-monnaies sont extraites avec un taux de hachage supérieur ou inférieur.

Il a été récemment annoncé que certains utilisateurs ont réussi à libérer tout le potentiel de minage de crypto-monnaie des cartes graphiques GeForce RTX 30 LHR de Nvidia.

Toute la puissance du RTX 30 LHR dans le minage de cryptomonnaies

Il y a quelques mois à peine, les nouvelles sur l’extraction de crypto-monnaie étaient une constante presque quotidienne. Cependant, les nouvelles concernant cette pratique ont commencé à être moins fréquentes, bien que certaines soient encore révélées.

Et c’est le cas maintenant avec les développeurs de NiceHash qui ont récemment annoncé qu’ils étaient les premiers à libérer tout le potentiel des cartes graphiques GeForce RTX 30 LHR (Lite Hash Rate) de Nvidia dans le minage de monnaie numérique. En d’autres termes, les utilisateurs ont pu atteindre 100% du potentiel de ces appareils.

En août 2021, l’équipe a été la première à débloquer 70% du plein potentiel de ces GPU, mais nous savons maintenant qu’il a fallu 9 mois pour que les 30% restants se débloquent également.

En bref, cela signifie que les modèles GeForce RTX 30 LHR ont désormais les mêmes performances que les graphiques d’origine, c’est-à-dire ceux qui n’ont pas le système de limites de minage. Nous vous rappelons que l’annonce de ces modèles bloqués a été faite l’année dernière et qu’ils ont une limite d’environ 50 % afin de décourager les utilisateurs d’acquérir ces graphiques dans le but d’extraire des devises numériques.

Selon la publication annonçant l’exploit, après déverrouillage, on estime que, par exemple, la Nvidia GeForce RTX 3080 Ti LHR pourra atteindre un taux de hachage d’environ 120 MH/s. La variante 10 Go non Ti pourra atteindre 98 MH/s.

À son tour, le modèle RTX 3070 Ti LHR pourrait être capable d’exploiter à 81 MH/s, tandis que la version non Ti pourrait atteindre 60 MH/s.

