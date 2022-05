« Et. Et. Et. Et. Et. » est ce qu’il faut pour causer des problèmes à Google Docs

Dans le monde de la technologie, des situations inhabituelles surviennent parfois qui attirent l’attention des utilisateurs. Ces bugs n’ont aucun sens, mais la vérité est qu’ils existent et sont exposés pour être explorés et testés par tout le monde.

C’est ce qui se passe actuellement avec Google Docs, avec une seule ligne de texte, répétée. Lors du placement Et. Et. Et. Et. Et. dans un document, il entre simplement dans un état anormal et cesse de fonctionner, bloquant le navigateur.

Google Docs n’a pas été sans problèmes ces derniers mois. Ce sont des situations anormales qui font que ce service Google ne fonctionne pas parfaitement. Nous avons la récente violation du droit d’auteur avec des documents qui n’avaient que les valeurs 1 et 0.

La nouvelle situation est encore plus étrange, avec une simple chaîne de lettres causant des problèmes à Google Docs. Ceci est anormal et ne devrait pas apparaître dans un texte, mais la vérité est que le problème a été découvert et prouvé dans ce service.

En écrivant « Et. Et. Et. Et. Et. » dans un nouveau document, il semble entrer dans un état anormal et finit par bloquer le navigateur et Google Docs lui-même. Le problème est encore plus important car il ne vous permet pas de rouvrir le document pour le modifier.

En faisant cela, le problème se pose à nouveau et se retrouve donc dans une boucle infinie qui ne permet plus d’accéder au reste du contenu. La solution semble être de télécharger le document, de le modifier dans une application locale et de le renvoyer à Google Docs, sans erreur.

D’après ce qui a été étudié par certains utilisateurs, cela semble être un problème avec le correcteur orthographique de Google. Tous ceux qui ont exprimé cette situation avaient cet élément actif et montrant d’éventuelles corrections dans le texte qui venait d’être écrit.

Depuis que ce problème a été signalé, Google s’est concentré sur l’enquête sur son existence. Sans en informer les utilisateurs, le problème semble désormais résolu, sans se manifester à nouveau. Un échec de plus est ainsi traité, maintenant avec « Et. Et. Et. Et. Et. ».