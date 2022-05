Les plans d’Elon Musk pour développer Twitter sont déjà connus

Le processus de prise de contrôle de Twitter par Elon Musk est terminé et c’est un accord qui attend juste l’approbation réglementaire. Ce sont 44 milliards de dollars qui vont changer de mains et donner le contrôle de ce réseau social.

On parle depuis un certain temps de ce que sera ce réseau à partir de ce moment et de la manière dont Elon Musk gérera son existence. Maintenant, et dans un autre domaine, les plans pour la croissance attendue ont été annoncés. Ils sont ambitieux et difficiles à réaliser.

Les plans d’Elon Musk connus

Avec un investissement de cette taille, force est de constater qu’Elon Musk veut booster ses profits. Il veut faire de Twitter une source de revenus, qu’il ajoutera à d’autres qu’il a déjà sous son contrôle et dont il tire une grande partie de sa fortune personnelle.

Bien sûr, pour cela, Elon Musk a déjà défini ses plans pour Twitter, établissant ses objectifs pour l’avenir. Celle-ci doit être pérenne et assurer la rentabilité de l’entreprise sur le long terme dans plusieurs domaines clés.

Twitter devra croître à un rythme élevé

Les plans qui ont été révélés, dans un document interne utilisé pour convaincre les investisseurs, il est révélé qu’il veut croître en nombre d’utilisateurs, de revenus et d’employés. Ce sont les 3 éléments essentiels qui sont pris en compte.

Surtout en ce qui concerne le nombre d’utilisateurs, Elon Musk a été très précis dans ses idées. Cette valeur doit croître et se multiplier par 4. C’est votre objectif pour les années à venir et il doit être rempli par tous ceux associés au réseau social.

La partie financière de l’entreprise sera une autre priorité

Un autre domaine essentiel qu’Elon Musk a montré était celui des recettes. Il veut augmenter ses revenus annuels pour atteindre 26 400 millions de dollars en 2028, cinq fois plus que les 5 000 avec lesquels il a clôturé l’année dernière. Tout cela se produira avec une réduction de la publicité.

Ce sont des objectifs importants qui peuvent être difficiles à atteindre pour Elon Musk. Même ainsi, et comme on l’a vu dans d’autres entreprises, il doit non seulement être atteint mais même dépassé bien plus tôt que prévu.