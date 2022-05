Fête des mères 2022, images de salutations et gifs amusants à télécharger gratuitement pour WhatsApp

Aujourd’hui, c’est le 8 mai, jour de la fête des mères. Il est temps d’envoyer un message sur WhatsApp à votre mère pour lui souhaiter une journée spéciale, avec une image ou une phrase de salutation.

Aujourd’hui, 8 mai, nous célébrons la fête des mères, une belle occasion de célébrer non seulement une mère mais aussi une femme, un point de référence pour tous et à tous les âges. En ce jour spécial il est important de s’arrêter et d’adresser une pensée particulière à votre maman. Une façon de souhaiter « Bonne fête des mères » en cette journée qui lui est dédiée, c’est aussi de partager des images et des gifs drôles, drôles mais aussi doux et significatifs avec les mamans sur WhatsApp. Voici une sélection des meilleurs, que vous pouvez télécharger gratuitement en appuyant sur des photos individuelles, puis en sélectionnant « enregistrer l’image ».

Bonjour et bonne fête des mères 2022, les meilleures images et phrases de salutations

Il n’y a pas de meilleur jour pour envoyer un texto à votre maman pour lui souhaiter une bonne journée. Pour cela, nous avons collecté des images et des phrases de salutations à envoyer sur WhatsApp en ce jour spécial.

Salutations pour la fête des mères, images amusantes à envoyer sur WhatsApp

Les salutations peuvent aussi vous faire sourire et un jour de fête comme celui-ci, un message qui peut remonter le moral de votre mère est important. Vous trouverez ci-dessous une sélection d’images amusantes à envoyer à votre maman sur WhatsApp.

Gifs et images animées à partager pour la fête des mères 2022

Pour ceux qui préfèrent un peu de mouvement dans les salutations, les gifs et images animées sur le thème de la mère sont parfaits pour lui souhaiter une belle journée. Voici donc quelques images animées que vous pouvez télécharger gratuitement et envoyer sur WhatsApp.