Il y a déjà une date officielle pour que Splatoon 3 répande de la peinture sur Switch

Il est presque temps pour Splatoon 3 de commencer à distribuer de la magie… et de l’encre… sur Nintendo Switch.

Il est presque temps, car Nintendo a récemment annoncé la date de sortie officielle du jeu. Venez voir quand il sortira.

Sans plus tarder, Splatoon 3 sera disponible sur Nintendo Switch à partir du 9 septembre.

C’est le retour du jeu fantastique et coloré de Nintendo, qui met tous les joueurs au milieu d’intenses combats d’encre, avec tout à gagner. À travers Splatsville et les Splatlands, les joueurs auront l’opportunité de s’engager dans des batailles d’encre passionnantes avec d’autres Inklings et Octalings, et de découvrir les fonctionnalités, armes et équipements les plus en vogue de cette saison.

Dans Splatoon 3, le mode Turf War promet de créer de féroces batailles en ligne à quatre contre quatre, dans des scénarios à la fois nouveaux et familiers, dans lesquels les équipes s’affrontent pour essayer de couvrir le plus de territoire avec leur encre. Vous pouvez voir dans la nouvelle bande-annonce ci-dessus, des images de l’un de ces scénarios, Eeltail Alley, ainsi qu’un nouveau type d’arme en forme d’arc (« stringer ») qui permet aux joueurs de lancer de la peinture à la fois latéralement et verticalement. Dans la vidéo Splatoon 3 (Nintendo Switch) – Nouvelles images du mode Turf War, vous pouvez découvrir ces nouveautés, ainsi que de nouveaux équipements et informations.

En plus de ces matchs multijoueurs en équipe de quatre, Splatoon 3 propose également une campagne solo et la prochaine vague du mode coopératif Salmon Run. Dans le mode histoire solo, vous serez invité à rejoindre le personnage Agent 3 dans un combat contre les Octariens rebelles pour découvrir les secrets d’Alterna et de Fuzzy Ooze.

En plongeant dans Salmon Run, les joueurs pourront s’allier à d’autres pour combattre des hordes de boss salmonidés, dont certains sont de taille colossale !

Quiconque souhaite se préparer pour Splatoon 3 peut désormais activer un abonnement Nintendo Switch Online + Expansion Pack pour accéder gratuitement à du contenu supplémentaire Splatoon 2: Octo Expansion sur Nintendo Switch. Les joueurs peuvent accéder à cette extension solo de Splatoon 2 avec un abonnement Nintendo Switch Online + Expansion Pack valide.

Pour accéder à Splatoon 2 : Octo Expansion dans le cadre du pack d’extension Nintendo Switch Online +, les utilisateurs de Splatoon 2 peuvent télécharger ce contenu depuis sa page Nintendo eShop sur leur Nintendo Switch. Ensuite, il vous suffit de sélectionner « Télécharger » dans la section « Nintendo Switch Online Contents + Expansion Pack » en haut de la page.

Dans le contenu de Splatoon 2 : Octo Expansion, les joueurs assument le rôle du personnage Agent 8, un Octaling qui se réveille sans se souvenir de rien dans une plate-forme souterraine. Le personnage traverse un mystérieux centre de test dans cette aventure aux 80 missions pleines de défis. Celui qui parviendra à échapper à ces profondeurs troublantes pourra alors intégrer des matchs multijoueurs comme son propre Octaling.

Splatoon 3 sera disponible sur Nintendo Switch à partir du 9 septembre.