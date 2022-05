Le Canada adopte une loi pour condamner les crimes qui se produisent sur la Lune

Les humains veulent coloniser Mars et sont également impatients de retourner sur la Lune. Cependant, lorsque nous serons au-delà de la Terre, serons-nous en terre de non-droit ? Le Canada ne condamne pas et ne condamnera pas les crimes commis à l’extérieur de notre planète.

La nouvelle loi ne s’applique qu’à ses citoyens.

Le Canada a adopté une nouvelle loi qui permettra à ses citoyens d’être poursuivis pour des crimes commis à l’extérieur de la Terre, qu’ils soient sur la Lune ou dans la Station spatiale internationale (ISS). En d’autres termes, toute infraction considérée comme criminelle sur le territoire du pays le sera également dans l’espace.

La Chambre des communes du Canada a adopté ce projet de loi en avril de l’année dernière et on s’attend à ce qu’il soit adopté plus tard ce mois-ci. De cette façon, le pays étend sa compétence pénale dans l’espace, couvrant les membres d’équipage qui détiennent des passeports canadiens.

Bien que cela semble un peu étrange, ce n’est pas la première fois que le pays applique à punir les crimes commis en dehors de la Terre. Comme le rappelle Hipertextual, en 1998, le caractère multiculturel de l’ISS a abouti à un accord entre les pays du consortium, approuvé par la NASA. L’objectif était d’étendre la juridiction à l’ISS. Dans ce cas, le Canada l’étendra également à la Lune et à la Luna Gateway, une station spatiale lunaire qui pourrait jouer un rôle important.

L’amendement au Code pénal, qui porte le nom de Lunar Gateway, stipule qu' »un membre d’équipage canadien qui, au cours d’un vol spatial, commet un acte ou une omission à l’extérieur du Canada qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction punissable , sera réputé avoir avoir commis cet acte ou cette omission au Canada ». De plus, les astronautes étrangers qui « menacent la vie ou la sécurité d’un membre d’équipage canadien » lors d’une mission spatiale soutenue par le Canada peuvent également être poursuivis.

En fait, avec le désir de coloniser l’espace, d’établir des humains sur des surfaces au-delà de la Terre, il est important de comprendre comment la législation fonctionnera et comment les crimes éventuels seront jugés. Le Canada a déjà fait un pas dans cette direction en définissant une façon de juger ses citoyens.

A lire aussi :