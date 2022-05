Ces drones autonomes peuvent planter 40 000 arbres par jour

La lutte contre le changement climatique et la perte de biodiversité est une question compliquée, qui conduit toujours à de longues conversations avec des opinions différentes des deux côtés. Mais parmi toutes les utilisations des drones, n’y en a-t-il pas au moins une qui aide en la matière ?

Eh bien, sachez qu’AirSeed, une startup australienne, possède des drones qui plantent 40 000 arbres par jour.

La startup australienne AirSeed Technology dispose de drones capables de planter 40 000 arbres par jour pour lutter contre la déforestation.

La nouvelle technologie combine l’intelligence artificielle avec des graines spécialement conçues qui peuvent être tirées du ciel vers le sol. La société affirme que ses performances sont 25 fois plus rapides et 80 % moins chères que les méthodes traditionnelles de plantation d’arbres.

D’après le site internet de l’entreprise :

Les semences brevetées sont une solution peu coûteuse et à faible impact pour le reboisement des espèces indigènes et fournissent une variété de nutriments supplémentaires, de minéraux et d’autres ajouts, qui sont tous nécessaires au développement des semis mais peuvent ne pas être abondamment disponibles dans le sol dans un emplacement donné de la plantation.