La SEC inflige une amende de 5,5 millions de dollars à Nvidia pour avoir omis de divulguer les impacts du cryptomining sur les revenus

Facepalm : La SEC a infligé une amende de 5,5 millions de dollars à Nvidia après avoir déterminé qu’elle n’avait pas déclaré de données de vente critiques dans ses rapports sur les revenus 2017-2018. La peine de frappe au poignet était accompagnée d’une déclaration formelle selon laquelle Nvidia n’a pas divulgué le cryptominage comme une source importante de croissance de ses revenus au cours de la période en question, privant ainsi les investisseurs potentiels d’informations cruciales.

Le communiqué de presse de la Securities and Exchange Commission (SEC) du 6 mai a cité Nvidia pour « Divulgations inadéquates sur l’impact du cryptominage ». La SEC allègue que Nvidia n’a pas signalé l’augmentation de ses ventes basées sur la cryptomonnaie comme l’exige le formulaire 10-Q, attribuant plutôt l’augmentation à la croissance liée aux jeux.

Les informations sur les ventes et les fluctuations omises ont laissé aux investisseurs une image incomplète de la performance de l’entreprise, ce qui est essentiel pour analyser le risque commercial et le potentiel d’investissement. Nvidia n’a ni confirmé ni nié les allégations de divulgation inappropriée et a accepté une ordonnance de cesser et de s’abstenir accompagnée d’une amende de 5,5 millions de dollars.

Brent Wilner, membre de la Crypto Assets and Cyber ​​Unit de la SEC, a mené l’enquête sur les documents et l’historique de la société. La nouvelle survient peu de temps après que la SEC a doublé la taille de l’unité d’application, qui se concentre sur les actifs cryptomonnaies, les échanges, les prêts cryptomonnaies, les plates-formes de financement décentralisé (DeFi), les jetons non fongibles (NFT) et les pièces stables. Wilner a conclu que Nvidia avait violé l’article 17 (a) (2) et (3) du Securities Act de 1933 et les dispositions de divulgation du Securities Exchange Act de 1934.

L’énorme augmentation des revenus des jeux sur aussi peu qu’un seul trimestre fiscal était un signal d’alarme évident pour les enquêteurs. Les dépôts de Nvidia en 2018 ont soutenu la décision du régulateur. Cette année-là, la société a déclaré un chiffre d’affaires de 9,714 milliards de dollars et a attribué environ la moitié de ce total aux jeux. Qu’est-ce que tout cela signifie en langage clair ? Nvidia a commencé à gagner de l’argent pendant le boom minier de 2017/2018, et ils n’ont pas dit « comment » ils l’ont fait.

Bien que l’enquête semble être une victoire pour les consommateurs et les investisseurs qui attendent de la transparence de la part des entreprises qu’ils soutiennent, l’amende de plusieurs millions de dollars n’est pas susceptible de freiner les plans actuels ou les opérations globales de Nvidia. Plus tôt cette année, Nvidia a publié ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et l’exercice 2022. Le géant vert a enregistré des revenus trimestriels de 7,64 milliards de dollars (une augmentation de 53 %) et des revenus record de 26,92 milliards de dollars (une augmentation de 61 %). Sur la base de ces chiffres, la société peut absorber le paiement de règlement à peine perceptible de 5,5 millions de dollars sans sourciller.