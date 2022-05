Gucci commencera à accepter la crypto-monnaie dans certains de ses magasins américains

Malgré le scepticisme, nous avons parcouru un long chemin depuis que nous connaissons la crypto-monnaie comme méthode de paiement courante. En fait, outre le fait qu’il existe déjà des pays, des villes et des entreprises pour le standardiser, Gucci devrait également commencer à l’accepter dans certains magasins aux États-Unis d’Amérique (USA).

L’objectif est d’étendre la possibilité à tous ses magasins nord-américains.

Le monde saute et avance. Si auparavant, la crypto-monnaie n’était qu’un concept étrange qui ne disait rien à la plupart des gens, elle a maintenant acquis une pertinence et des entités, telles que des pays et des entreprises, commencent à comprendre qu’elle peut représenter un avantage.

Par exemple, la marque de luxe italienne Gucci commencera à accepter les paiements en crypto-monnaie dans certains de ses magasins américains, notamment Rodeo Drive à Los Angeles et Wooster Street à New York. Selon BBC News, le service sera disponible plus tard ce mois-ci et les consommateurs pourront payer avec des crypto-monnaies telles que Bitcoin, Ethereum et Litecoin. En plus de ceux-ci, Gucci a également révélé qu’il accepterait les paiements sur Shiba Inu et Dogecoin.

Bien qu’il n’ait initialement autorisé les paiements par crypto-monnaie que dans quelques magasins, Gucci a révélé qu’il prévoyait d’étendre la possibilité à tous les magasins nord-américains dans un proche avenir. Les clients qui décident de payer leurs achats avec une crypto-monnaie recevront un e-mail avec un code QR à utiliser avec leur portefeuille numérique.

En plus de Gucci, d’autres grandes marques ont déjà décidé de commencer à accepter les crypto-monnaies au moment du paiement. Il s’agit notamment de Microsoft, de la société de télécommunications AT&T et de Starbucks. Plus que cela, il existe également des pays qui reconnaissent la crypto-monnaie comme actuelle. Souvenez-vous du Salvador et de la République centrafricaine.

Cette étape franchie par Gucci, une marque d’une grande pertinence mondiale, pourrait encourager d’autres à suivre le chemin et à adopter la crypto-monnaie comme moyen de paiement.

A lire aussi :