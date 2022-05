Premières images de One Outlook (Monarch) avant son lancement

Nous avons déjà parlé de One Outlook (Project Monarch) auparavant. Il s’agit du projet de client de messagerie « universel » sur lequel Microsoft travaille depuis près de deux ans et qui vise à proposer une expérience identique sur un maximum de plateformes.

Par le biais du groupe Inside Windows Telegram, l’utilisateur Temmie a partagé l’image que nous attachons ci-dessous et qui montre l’application One Outlook quelques semaines après son lancement, probablement pendant la Build 2022.

One Outlook : avec le web entre les sourcils

Dans l’image, nous pouvons voir que nous sommes essentiellement confrontés à une application UWP avec une vue Web Outlook à l’intérieur, car elle semble pratiquement identique à la page Web (comme nous le savions déjà). Microsoft a réussi à intégrer certains contrôles dans la barre de navigation, ce qui est appréciable.

The Verge a réussi à parler avec Scott Stiles, vice-président de la gestion des produits pour Outlook. Stiles affirme que cette version divulguée d’Outlook est une première version de test et qu’elle manque de support. De plus, il indique qu ‘ »il ne possède pas certaines des fonctionnalités et améliorations qui seront disponibles pour les bêta-testeurs, nous recommandons donc aux clients d’attendre sa sortie ».

One Outlook, comme son nom l’indique, vise à remplacer toutes les versions d’Outlook sur tous les systèmes d’exploitation. Ce sera une longue route, une course de fond. A court terme, il est prévu de lancer la version bêta de l’application, de la tester pendant plusieurs mois, de recevoir des retours puis de lancer une version finale. Cette version finale ne remplacera pas immédiatement d’autres applications telles que le courrier et le calendrier natifs de Windows 11, mais cette transition pourrait encore prendre encore un an ou deux.