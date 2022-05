Ce site peut écouter et découvrir ce que vous tapez sur votre clavier mécanique

Cette méthode d’espionnage était utilisée dans le passé, lorsque des logiciels malveillants installés sur des ordinateurs ou d’autres appareils avaient pour mission d’écouter les frappes au clavier pour savoir ce que l’utilisateur tapait. Plus tard, d’autres moyens d’attaquer la confidentialité de ce qui était écrit sont apparus, avec de nombreux logiciels espions, hameçonnages, enregistreurs de frappe et autres logiciels malveillants fabriqués par le crime.

Si vous pensez que tout cela n’est que fiction, testez-le avec cette page qui « découvre » ce que vous tapez sur votre clavier mécanique. Le Keytap3 n’a besoin que d’un microphone et d’un clavier bruyant pour écouter.

Saviez-vous que vous pouvez entendre votre clavier ?

Sans aucun doute, le clavier, au sein des accessoires de saisie, a révolutionné ce que nous appelons aujourd’hui l’informatique. Ces grandes touches bruyantes et robustes constituaient le pont entre ce que nous pensions et ce qui apparaissait tapé à travers des zéros et des uns, le soi-disant code binaire. Cependant, la modernité a apporté d’autres mécanismes aux claviers, malgré le fait que beaucoup de gens ne souhaitent pas changer de « clavier ».

Bon, le préambule de ce sujet est de montrer comment votre clavier, bruyant, peut facilement dénoncer ce que vous tapez. Tout cela en utilisant une seule page avec un logiciel écoutant le tapotement des doigts sur le plastique et le plastique des touches frappant le tableau.

Keytap3 a juste besoin d’un clavier bruyant et d’un microphone, le reste est fait par ce logiciel intelligent.

Comme on le sait, les pirates intelligents ont inventé d’innombrables façons de compromettre la sécurité du clavier d’un ordinateur. Certains sont aussi simples que l’ajout d’un dongle capturent les touches du câble USB d’un clavier, tandis que d’autres sont beaucoup plus complexes et néfastes, notamment l’utilisation de lasers pour détecter les vibrations sur les surfaces à proximité pendant que quelqu’un tape.

Certains enregistreurs de frappe détectent même les fluctuations des lignes électriques, qui sont créées chaque fois qu’une touche est enfoncée. Il y a encore plus de raisons d’être paranoïaque si le clavier de votre choix se connecte sans fil à votre ordinateur, car de nombreux modèles sont truffés de failles de sécurité facilement exploitables. Et les systèmes électroniques qui captent les signaux radio ne manquent pas.

En plus de tout cela, il y a le clavier de jeu, le ancienne mode et d’autres élégants qui ont toujours ce look « dur », des touches grosses et tout aussi bruyantes. Et c’est un ingrédient très intéressant. Voir cette vidéo :

La technique de la forme ou la force de la technique

Georgi Gerganov, un programmeur intéressé par les claviers, a développé une technologie, plus précisément un logiciel intelligent, qui détermine ce qui est tapé (même sur des claviers éteints et sans alimentation).

Auparavant, son travail avait abouti à un ensemble de technologies qui obligeaient l’utilisateur du clavier à taper une série prédéterminée de mots et de phrases connus que le logiciel de Gerganov utiliserait comme point de départ pour déchiffrer ce qui était écrit lorsque le contenu était inconnu. .

De plus, il fallait aussi que la position du microphone reste la même entre l’apprentissage et le décryptage, limitant l’utilisation pratique de l’exploit.

Cependant, à mesure que la technique évolue, Gerganov teste maintenant Keytap3, ou la version trois de son exploit. Cette version élimine complètement le besoin de formation et d’autres limitations. Son utilisation nécessite simplement un microphone, comme celui de n’importe quel smartphone ou ordinateur portable, et une application qui, apparemment, peut même être intégrée et exécutée directement sur une page Web.

Comme l’explique Gerganov, le logiciel « fonctionne en regroupant les touches détectées en fonction de leur similitude sonore, puis en utilisant des informations statistiques sur la fréquence des lettres n-grammes dans la langue supposée du texte (par exemple, l’anglais) ».

Certaines combinaisons de lettres dans la langue anglaise sont utilisées plus souvent que d’autres (comme dans la langue portugaise), et avec cette connaissance, et avec la rapidité avec laquelle beaucoup d’entre nous peuvent taper des groupes de lettres couramment utilisés, grâce à la mémoire musculaire, quelques suppositions éclairées peut être fait.

Comment puis-je tester ce logiciel ?

Pour voir à quel point c’est simple, rendez-vous sur le site de Gerganov pour tester ce qui a été développé. Pour réussir, l’utilisateur doit avoir un clavier mécanique bruyant et une bonne maîtrise de la langue anglaise pour obtenir les meilleurs résultats.

Certains termes et mots, ainsi que les adresses e-mail, peuvent ne pas être très compréhensibles pour le moment et donner un résultat final précis. Mais le travail peut être suivi par le code disponible sur GitHub.