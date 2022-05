La Corée du Nord tire un projectile non identifié vers l’est

La guerre est entre la Russie et l’Ukraine, mais il y a d’autres pays, comme la Corée du Nord, qui font des « tests » avec des super armes. La Russie elle-même a récemment testé le Sarmat, une arme de nouvelle génération à haute portée.

La Corée du Nord a également récemment tiré un projectile non identifié vers l’est, ont annoncé les forces armées sud-coréennes.

Il s’agit de la 15e version faite par Pyongyang (Corée du Nord)

Selon les informations, le tir, qui intervient trois jours après le lancement d’un missile, intervient au moment où les avertissements sur l’éventualité d’une reprise des essais nucléaires par Pyongyang se multiplient.

Il s’agit du 15e lancement effectué par Pyongyang (Corée du Nord) depuis le début de l’année et a eu lieu avant l’investiture, prévue mardi, du président sud-coréen Yoon Suk-yeol, qui a promis d’être plus restreint par rapport à la voisin du nord. En mars et pour la première fois depuis 2017, la Corée du Nord a tiré un missile balistique intercontinental.

Il convient de noter que le régime nord-coréen a déclaré qu’il continuait à développer un arsenal nucléaire, ignorant les propositions de dialogue américaines. Selon des images satellites obtenues le mois dernier, certains signes indiquent que le Nord se prépare à un essai nucléaire dans des installations du nord-est du pays.

La semaine dernière, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a déployé plusieurs missiles lors d’un défilé militaire à Pyongyang, promettant de développer l’arsenal « au rythme le plus rapide possible ». Kim a averti que le Nord utiliserait de manière proactive des armes nucléaires si les intérêts du pays étaient menacés.

Le président américain Joe Biden se rendra plus tard ce mois-ci au Japon et en Corée du Sud, où les inquiétudes concernant Pyongyang devraient être à l’ordre du jour. Avant de se lancer dans une relation diplomatique inhabituelle avec les États-Unis – sous la présidence de Donald Trump – la Corée du Nord a procédé à six essais nucléaires.