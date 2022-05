Comment les machines à laver filtrent les microplastiques des vêtements

Les microplastiques nuisent à l’environnement. Vous le savez déjà, sinon vous ne liriez pas cet article. Il s’agit de savoir comment attraper les microplastiques qui sortent de vos vêtements lorsque vous les lavez afin qu’ils ne finissent pas dans les eaux usées. Les stations d’épuration ne peuvent pas filtrer les microplastiques. C’est votre travail.

Au printemps 2022, Grundig a présenté deux machines à laver qui ont déjà un filtre intégré pour les microplastiques. Le Grundig GW7P79419W pour 9 kg de linge et le Grundig GW7P510419W pour 10 kg. Mais il existe également des solutions que vous pouvez utiliser sur votre appareil à la maison, quel que soit le modèle.

Scientifiques et entrepreneurs tentent de répondre à deux questions : 1. Où se trouve le filtre ? Dans le circuit d’eau du lave-linge ? Libre dans le tambour ? Derrière le tuyau de vidange ? 2. Comment est-il filtré ? Avec un filet à mailles fines ? Ou avec des mécanismes copiés sur la nature ?

Comment Grundig filtre-t-il les microplastiques dans la machine à laver ?

La friction dans la machine à laver détache les petites particules des fibres chimiques de vos vêtements. Ce microplastique se retrouve alors dans l’eau savonneuse.

Grundig propose deux machines à laver avec des filtres en microplastique (Image : Grundig)

Les deux nouvelles machines à laver de Grundig envoient donc plusieurs fois l’eau contaminée à travers un filtre en microplastique situé dans le compartiment à lessive. Cette disposition permet d’accéder facilement au filtre et de le changer facilement.

La technologie n’est pas parfaite, mais selon Grundig, elle parvient à filtrer jusqu’à 90 % des microfibres textiles dans l’eau.

Quels programmes filtrent les microplastiques ?

Les lave-linge Grundig n’utilisent le filtre microplastique que dans certains programmes :

Entretien facile

chemises

plein air/sports

Ces programmes sont destinés aux vêtements qui peuvent contenir beaucoup de microplastiques sous forme de fibres synthétiques.

Les vêtements fonctionnels avec une membrane ne peuvent pas être fabriqués sans fibres synthétiques qui peuvent devenir des microplastiques (Image : Gore Tex)

Tant que vous respectez les symboles de lavage sur les vêtements et lavez le linge de lit, les serviettes, le pur coton et les jeans dans le programme coton et les vêtements légers et extensibles avec de l’élasthanne, du nylon ou du polyester dans le programme d’entretien facile.

Lors du nettoyage de vêtements fonctionnels avec une membrane, vous devez non seulement vous assurer qu’aucun microplastique ne pénètre dans l’environnement, mais également que la membrane n’est pas endommagée pendant le lavage.

Quand faut-il changer le filtre microplastique ?

Au fil du temps, beaucoup de microplastiques s’accumulent dans le filtre de la machine à laver. Vous n’enlevez alors pas le plastique collecté, mais l’ensemble du filtre.

Une LED vous indique quand il est temps généralement après trois à six mois. L’échange prend quelques secondes. Grundig s’occupe de l’élimination.

Vous pouvez facilement changer le filtre en microplastique de la machine à laver Grundig (Image : Grundig)

Une entreprise de recyclage démonte ensuite professionnellement le filtre en microplastique. Celui-ci est composé à 98 % de plastique recyclé. Le filtre est envoyé gratuitement.

Les machines à laver Grundig avec filtres en microplastique ne seront pas un feu de paille. Au lieu de cela, nous verrons de plus en plus de tels dispositifs, car en France ces filtres sont obligatoires pour les nouvelles machines à laver qui seront commercialisées à partir de 2025.

Filtre en microplastique pour chaque machine à laver

Vous pouvez également équiper votre lave-linge d’un filtre en microplastique, même si ce n’est pas obligatoire. La société slovène Planet Care, par exemple, propose un filtre en microplastique que vous pouvez visser sur le tuyau d’évacuation des eaux usées de votre lave-linge.

Vous accrochez simplement le filtre en microplastique Planet Care sur le tuyau d’évacuation des eaux usées. (Image : Planète Care)

Planet Care propose des cartouches de rechange adaptées, par exemple le kit de démarrage à 60 euros, qui suffit pour environ 60 lavages.

L’avantage par rapport à la solution Grundig est qu’elle fonctionne avec toutes les machines à laver. L’inconvénient : qu’il ne filtre qu’une seule fois lorsque les eaux usées sortent de l’appareil et non plusieurs fois dans le bac à lessive comme chez Grundig.

Microplastiques : recherche jeunesse

Le filtre en microplastique pour lave-linge n’est pas sorcier. Leonie Prillwitz, alors âgée de 15 ans, l’a montré en 2019 dans le cadre de Jugend forscht.

Avec la solution qu’elle a elle-même construite, elle a reçu le prix dans le domaine de la technologie environnementale de la Fondation fédérale allemande pour l’environnement. Regardez la vidéo pour voir combien d’espace ce filtre prend, mais cela fonctionne.

Filtre en microplastique inspiré de la nature

La tâche des entreprises n’est plus seulement de trouver de petites solutions, mais aussi des solutions efficaces. Dans un premier temps, les solutions donneront l’impression d’utiliser des mailles aussi fines que possible, qui filtrent beaucoup de microplastiques sans se boucher. Mais la science recherche également d’autres solutions.

Les arcs branchiaux d’un anchois sont un modèle pour les filtres microplastiques bioniques (Image : Leandra Hamann)

En tant qu’associée de recherche à l’Institut Fraunhofer pour les technologies de l’environnement, de la sécurité et de l’énergie (UMSICHT), Leandra Hamann a développé des filtres bioniques pour les microfibres textiles. Ce sont des filtres qui sont calqués sur la nature.

Leurs modèles sont les filtreurs ou les mangeurs de suspension c’est-à-dire des animaux qui filtrent les nutriments de l’eau. On dit que les mêmes techniques filtrent les particules de plastique inférieures à 5 millimètres des eaux usées de la machine à laver.

Billes filtrantes pour le tambour

La Cora Ball est inspirée du corail, une boule de 10 cm que vous pouvez mettre directement dans le tambour pour le lavage.

On dit que la Cora Ball filtre les fines microfibres hors de l’eau (Image : Cora Ball)

Sa surface est composée de plusieurs anneaux, de sorte que l’eau peut pénétrer à l’intérieur et que les microfibres se coincent dans la balle. Vous pouvez ensuite jeter les peluches en microplastique dans la poubelle jaune.

Le Cora Ball est conçu pour filtrer un tiers des particules synthétiques dans l’eau de lavage.

Sacs à linge pour le tambour

Avec le Guppyfriend Washing Bag, il existe également un sac à linge qui ne possède pas de technologie de filtre spéciale, mais qui promet un résultat similaire. C’est du moins ce que dit le fabricant.

Les sacs à linge sont déjà utilisés pour minimiser l’abrasion du linge délicat et pour séparer les vêtements avec des crochets et des œillets. Ce principe devrait également se traduire par moins de microplastiques. Malheureusement, je ne connais pas l’ampleur de cet effet et s’il a déjà été mesuré. Cependant, je ne ferais pas aveuglément confiance à cette méthode.

Quels problèmes les microplastiques causent-ils ?

Selon la Plastic Soup Foundation, 33 % de la poussière de votre maison sont des microplastiques provenant de textiles. Selon l’Union internationale pour la conservation de la nature et des ressources naturelles (UICN), 30 millions à 3 milliards de microfibres synthétiques se retrouvent chaque année dans l’eau en Allemagne, presque toutes dans la machine à laver.

Selon bund.net, jusqu’à 3 000 microfibres de vêtements et de textiles se retrouvent dans les eaux usées à chaque lavage. Planet Care donne même un chiffre allant jusqu’à 700 000 fibres dans un lavage de 6 kg. L’Institut Fraunhofer calcule un peu différemment et indique plusieurs centaines de milligrammes de microfibres par kilogramme de linge dans un cycle de lavage.

Une fois que les microplastiques sont dans les eaux usées, ils se retrouvent également dans les océans via les rivières et reviennent dans nos assiettes et dans notre corps via les poissons. Nous respirons des microplastiques particulièrement légers dans la poussière domestique et les absorbons dans notre corps par nos poumons.

Comment éviter les microplastiques ?

Les microplastiques sont dissous dans la machine à laver par friction. Que pouvez-vous faire pour arrêter cela ?

Achetez moins de fibres synthétiques, plus de fibres naturelles. Portez moins souvent des fibres synthétiques. Ne lavez pas les fibres synthétiques aussi souvent. Lavez uniquement avec un tambour plein. Laver à basse température. Utilisez des sacs à linge.

Les trois premiers points évitent de laver les fibres synthétiques. Après tout, les trois derniers points réduisent l’abrasion dans la machine à laver.

Conclusion : mieux vaut éviter les microplastiques que les filtrer

Les microplastiques passent inaperçus loin des yeux loin du cœur. Cependant, il a été prouvé qu’il endommage directement l’environnement et même notre santé.

Les fibres chimiques de nos vêtements sont une source de microplastiques. Ils sont extensibles et donc faciles à porter, mais se détachent également facilement. La plupart des microplastiques sont créés lors du lavage. Mais il peut aussi être bien filtré dans la machine à laver.

Il y aura donc de plus en plus de machines à laver avec des filtres en microplastique. Mais vous pouvez également connecter un filtre à votre machine ou utiliser une boule à linge ou un sac à linge.

Il n’est pas clair dans quelle mesure quelle méthode filtre. Les fabricants fournissent des informations, mais il n’existe toujours pas de méthode de mesure uniforme. D’autant plus que les techniques individuelles sont de mieux en mieux.

Une chose aide définitivement : si vous achetez moins de vêtements avec des fibres synthétiques, vous produisez également moins de microplastique.

Image en vedette : Planet Care