Google prépare un éditeur d’images complet pour Chrome qu’il présentera prochainement

Bien qu’il s’agisse d’un navigateur, Chrome a été développé par Google comme un outil complet. Il a plus de fonctionnalités supplémentaires que vous ne le pensez et vous n’avez même pas souvent besoin de recourir à des extensions ou à d’autres extras.

Avec un travail continu, Chrome sera sur le point de recevoir une nouveauté. On parle d’un éditeur d’images complet, qui est déjà en test et qui devrait apparaître dans une version stable de ce navigateur Google.

Google améliore constamment Chrome dans de nombreux domaines. Ce navigateur est de plus en plus une proposition qui englobe bien plus qu’Internet. Cet outil n’a cessé d’évoluer et justifie ainsi sa prééminence dans son domaine.

Pour se développer encore plus, Google prépare désormais une nouveauté dans Chrome. Nous parlons d’un éditeur d’images qui donnera aux utilisateurs la liberté de se passer d’autres outils et de modifier n’importe quelle capture d’écran qu’ils ont prise.

D’après ce que l’on peut déjà voir, cet éditeur vous permettra de recadrer des images et de les redimensionner, allant encore plus loin que ce mode de base. Pour capturer l’image, l’option présente dans le menu de partage sera utilisée, qui doit également être activée.

Après cela, vous pouvez ajouter des emojis et d’autres graphiques, ainsi que du texte. Pour l’instant, l’éditeur n’est pas encore actif, mais il donne toujours une erreur lorsqu’il est appelé. Celle-ci devrait bientôt atteindre la version canarienne de Chrome pour démarrer les tests publics.

Pour l’instant, les drapeaux nécessaires pour activer cet éditeur sont déjà visibles. Lors de l’accès chrome://flags nous trouvons déjà les entrées « Desktop Screenshots » et « Desktop Screenshots Edit Mode » prêtes à être activées.

Ce supplément que Google apporte à Chrome élèvera encore plus ce navigateur et lui donnera un outil supplémentaire. L’éditeur d’images sera important pour de nombreux utilisateurs, qui se libéreront d’un énième outil dans leur système d’exploitation.