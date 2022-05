Facebook désactivera les amis à proximité et les autres services basés sur la localisation

Comme d’autres grandes entreprises technologiques, Facebook nettoie également périodiquement les services qu’elle propose. De cette façon, vous pouvez éliminer toutes les propositions les moins utilisées ou celles qui n’ont plus de sens.

C’est dans cet esprit que le plus grand réseau social sur Internet éteint désormais certaines de ses propositions. Le plus visible est Amis à proximité, mais d’autres services basés sur la localisation feront de même.

De nombreux services et propositions que Facebook propose aux utilisateurs sont basés sur leur emplacement. C’est ainsi que le réseau social parvient à unir ses utilisateurs et à les rapprocher, offrant ainsi des possibilités d’interaction.

L’une des nouvelles fonctionnalités est désormais la fin des amis à proximité et d’autres services basés sur la localisation. Cela permettrait à n’importe quel utilisateur de retrouver tous ses contacts sur une carte et ainsi découvrir qui était le plus proche et le plus accessible.

Bien qu’il n’ait pas révélé la raison pour laquelle il ferme ces services, Facebook a déjà commencé à alerter les utilisateurs à cette fin. Pour ce faire, vous utilisez vos applications mobiles et informez comment ce processus sera effectué.

Tout indique que ces services basés sur la localisation des utilisateurs ont été désactivés dès le 31 mai. En plus de ce moment, Facebook donne aux utilisateurs jusqu’au 31 août pour que leurs données soient exportées. Après cette date, les données seront définitivement supprimées des serveurs des réseaux sociaux.

En désactivant ces services géolocalisés, Facebook proposera à ses utilisateurs plusieurs propositions. Parmi eux, et en plus des amis à proximité, les alertes météo, l’historique de localisation ou la localisation en arrière-plan ne seront plus accessibles.

Bien qu’il s’agisse d’une fonctionnalité accessible uniquement à ceux qui l’ont activée, de nombreux utilisateurs ont fini par l’utiliser. Cette fin doit résulter d’une utilisation réduite ou d’un changement de réseau social. Pourtant, Facebook n’arrêtera pas de collecter les données de localisation de ses utilisateurs.