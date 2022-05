La mission d’Europa vers Mars pourrait être suspendue en raison de la guerre en Ukraine

Avec l’invasion de l’Ukraine par la Russie, beaucoup de choses ont changé et, bien qu’indirectement, nous en ressentons les effets. C’est par exemple la raison pour laquelle la mission vers Mars, qu’Europa avait prévue, a été suspendue.

L’estimation fait état d’une suspension qui durera jusqu’en 2026.

La mission d’Europa vers Mars n’a pas été rendue facile. En fait, maintenant, selon Sky News, il devrait être suspendu pendant plusieurs années, à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Le rover a été construit en Angleterre et devait être lancé en septembre sur une fusée russe. L’objectif, qui est de rechercher des éléments prouvant que la vie peut exister sur Mars, implique que la mission atterrisse sur la planète rouge – cela se ferait grâce à des équipements également fournis par la Russie.

Comme cela s’est produit dans d’autres situations, les sanctions imposées à la Russie ont provoqué une suspension de la mission que l’Agence spatiale européenne (ESA) allait effectuer. Jusqu’à présent, il n’a pas encore proposé de solution et la mission devrait donc être suspendue jusqu’en 2026 au moins.

Selon le directeur de l’exploration humaine et robotique de l’ESA, David Parker, les États membres de l’agence, dont le Royaume-Uni, pourront poursuivre la mission, en choisissant un autre partenaire ou seuls. Après tout, selon lui, s’il doit être réalisé, compte tenu « de l’investissement, du développement technologique et de la préparation et des tests », il faut le faire avec la garantie qu’ils seront couronnés de succès.

Bien que l’objectif soit de mener à bien une mission exclusivement européenne, Packer a suggéré qu’ils pourraient parler à la NASA « pour voir s’il y a des contributions qu’ils peuvent apporter ». Même ainsi, l’ESA devrait faire face à plusieurs éléments qui seraient en charge de l’agence spatiale russe.

Actuellement, le rover nommé Rosalind Franklin, en l’honneur du pionnier britannique dans la compréhension de l’ADN, est à Turin, dans un espace extrêmement propre, pour s’assurer que la mission ne prélève rien sur Terre qui pourrait contaminer Mars.