Des images du Soleil montrent des éruptions solaires qui ressemblent à un film de science-fiction

L’humanité ne s’est jamais autant intéressée à l’Univers qu’aujourd’hui et nous n’avons jamais eu autant de technologie à la disposition de la curiosité qu’elle est actuellement distribuée dans l’espace. La NASA, entre autres entités, a montré le potentiel de cette technologie et la dernière image partagée montre des éruptions solaires qui ressemblent davantage à un film de science-fiction.

Une éruption solaire massive a éclaté de la surface de notre étoile plus tôt cette semaine. L’éruption de classe X n’est que la dernière éruption du Soleil qui a attiré l’attention de nombreux spectateurs qui surveillent notre étoile.

La NASA a réussi à capturer une image de l’éruption solaire telle qu’elle s’est produite. C’est une image étonnante, et on dirait qu’elle a été extraite tout droit d’un film de science-fiction. Tout cela fait partie des tentatives de l’agence spatiale d’en savoir plus sur notre étoile et de se préparer au cas où l’une de ces éruptions solaires éclaterait vers la Terre.

Cette éruption fait suite à quelques autres survenues cette semaine. En fait, fin avril, le Soleil a lancé l’éruption solaire la plus puissante en cinq ans. Là où la dernière flamme de classe X était classée X2.2, cette nouvelle flamme n’était qu’une X1.1.

Les éruptions solaires de classe X sont les éruptions les plus intenses créées par le Soleil. En tant que tel, il vaut toujours la peine de garder un œil sur eux lorsqu’ils se produisent. Au moment où la NASA a capturé l’image de cette éruption solaire, le Space Weather Prediction Center a observé une possible panne radio sévère.

Cette image d’une éruption solaire peut être époustouflante, mais les éruptions solaires peuvent être des événements effrayants. Bien que l’énergie de ces événements ne puisse pas pénétrer dans l’atmosphère terrestre, ils peuvent créer des effets secondaires indésirables. Parmi ces effets secondaires, les principaux sont les pannes de radio dont j’ai parlé plus tôt.

Lorsqu’une éruption solaire frappe la Terre, l’énergie de l’éruption peut causer des problèmes avec les satellites, les systèmes GPS et même les systèmes de communication à haute altitude. Cependant, nous avons finalement beaucoup de temps avant de devoir nous inquiéter de l’éruption du Soleil avec suffisamment d’énergie pour détruire la Terre.

L’image de cette éruption solaire n’est qu’un autre rappel que le cycle solaire actuel n’est pas calme. La NASA et d’autres agences spatiales s’attendent à ce que le cycle solaire atteigne son apogée au milieu des années 2020. Lorsque cela se produira, nous verrons probablement davantage d’éruptions solaires de classe X frapper.

Il est difficile de dire si l’une de ces éruptions d’énergie plasma sera dirigée vers la Terre.

Auparavant, nous avons vu des éruptions massives d’énergie plasma de l’étoile à des millions de kilomètres dans l’espace. Avec autant d’énergie stockée dans notre étoile, ce n’est qu’une question de temps avant que ces éruptions solaires ne deviennent plus fréquentes.

Les images capturées du Portugal sont encore plus incroyables

Miguel Claro, astrophotographe et ambassadeur photo de l’ESO, a partagé il y a quelques jours une image prise le 30 avril 2022 dans la région de Dark Sky® Alqueva, au Portugal. Comme on peut le voir, la séquence d’images dans laps de temps révèle l’activité de la chromosphère ce jour-là.

Comme indiqué, l’astrophotographe testait sa nouvelle caméra solaire Player One Apollo-M Max, pointant la mise au point de l’objectif vers une autre région du Soleil. Miguel dit que j’ai été averti par l’application spaceweatherlive qu’une éruption solaire était en train de se produire.

Notre étoile faisait exploser une extraordinaire éruption solaire de classe X1. En quelques secondes, Miguel a changé ses plans initiaux et a pointé le télescope le plus rapidement possible vers le bord du disque solaire où l’éruption aurait eu lieu, à partir de la région active AR2994 déjà cachée derrière le limbe solaire.

L’explosion a encore produit suffisamment de rayonnement pour une forte panne de radio à ondes courtes dans la région de l’océan Atlantique et une partie de l’Europe.

Signalé sur le site Web de Spcaceweather.

Les conditions étaient un peu fragiles, mais les images qui ont été prises ont donné lieu à une vidéo d’environ 27 minutes, capturée en haute résolution 4K avec environ 1,5 heure d’images des deux séquences.

Le Soleil, qui est dans son 25e cycle, apparaît avec beaucoup d’activité et avec des explosions répétées de grande ampleur frappant la Terre.