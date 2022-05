Fortnite revient sur iOS via Xbox Cloud Gaming

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? À partir d’aujourd’hui, Fortnite est jouable sur les appareils Apple pour la première fois depuis qu’Apple a lancé le jeu sur son App Store en 2020. Bien que le jeu soit toujours interdit sur l’App Store, les utilisateurs peuvent désormais y jouer sur iPhone et iPad, grâce à la Xbox de Microsoft. Nuage.

Fortnite est le premier jeu gratuit à venir sur Xbox Cloud, et d’autres sont prévus. Jouer ne nécessite pas non plus d’abonnement Game Pass. Tout ce dont les utilisateurs ont besoin est un compte Microsoft. Rendez-vous simplement sur le site Web Xbox Cloud dans un navigateur pour jouer à Fortnite sur des appareils mobiles ou même des PC sans installation requise.

Depuis l’année dernière, les jeux multijoueurs gratuits ne nécessitent plus d’abonnement Gold payant sur Xbox. Cette politique s’étend à la version cloud de Fortnite ainsi qu’à tous les autres jeux gratuits que Microsoft peut ajouter à son service cloud, comme Halo Infinite, Rocket League, Destiny 2, Apex Legends ou Call of Duty Warzone. Il n’est pas encore clair si Microsoft prendra une part des ventes de microtransactions dans les jeux cloud gratuits.

Microsoft n’est pas la première entreprise à essayer d’amener Fortnite dans le cloud. En janvier, Nvidia a ramené la bataille royale sur les appareils Apple via son service de jeu en nuage GeForce Now fonctionnant dans Safari. Cependant, le jeu est toujours en bêta fermée là-bas. Xbox Cloud représente la première version publique basée sur le cloud de Fortnite et la première réédition publique sur la plate-forme d’Apple.

Apple a supprimé Fortnite de son App Store en 2020 après qu’Epic Games ait commencé à proposer des microtransactions en dehors du système de paiement d’Apple. La violation délibérée des règles a déclenché une longue bataille juridique qu’Apple a en grande partie remportée. Désormais, les utilisateurs d’iPhone, d’iPad et de Mac peuvent profiter de Fortnite pour la première fois en près de deux ans.