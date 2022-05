Une nouvelle batterie de voiture prend 6 minutes pour se recharger à 60 %

PIPIKA Câble USB C vers Lightning, [1M] Câble de charge d'alimentation certifié MFi de type C vers Lightning Compatible avec iphone 13/13 Pro Max/12/12 Mini/12 Pro/11/11 Pro Max/XS Max/XR/X/8/8 plus

[Certifié Apple MFi ] : le câble Lightning USB C de PIPIKA est certifié MFi et prend le connecteur Lightning C94 d'origine et la puce certifiée MFI, compatibilité totale avec le système iOS. [Charge rapide] : câble USB C vers Lightning prend en charge la technologie de charge rapide PD (Power Delivery) et fournit une puissance de 20 W maximum. Chargez votre iPhone à 50 % en seulement 30 minutes. Pour atteindre la vitesse de charge ultra-rapide, veuillez connecter le câble à l'alimentation USB-C Power Delivery correspondante. [Compatibilité parfaite] : Le câble C vers Lightning convient pour iPhone 13 / 13 Mini / 13 Pro Max / 13 Pro / 12 / 12 Mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / XS Max / XS / XR / X / SE2 / 8 Plus / 8 Charge rapide et rétrocompatible avec les appareils 7 Plus / 7 / SE / 6s Plus / 6s / 6 Plus / 6 / 5s / 5c / 5 et plus avec un port Lightning. [Câble en nylon tressé résistant] : avec un câble de charge Apple amélioré qui a passé plus de 9,000+ tests de flexion pour plus de protection et de durabilité. Connecteurs en aluminium 3D améliorés et technologie de soudage au laser exclusive pour éviter que les pièces métalliques ne se déchirent et que la connexion soit plus ferme avec une coque de protection, de sorte qu'elle reste en place et ne se détache. [Fiable] : Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation, n'hésitez pas à nous contacter, nous vous donnerons une réponse satisfaisante à temps.