Revue Motogp 2022 (xbox Series X)

Le MotoGP 2022 est là et l’adrénaline de la compétition motorisée à deux roues la plus intense est de retour sur les consoles et les PC du monde entier.

Milestone, fort de tout son savoir-faire et de son expérience dans ce type de développement, reste aux manettes de la conception du jeu officiel de compétition et l’édition de cette année apporte des nouveautés intéressantes.

Nous l’avons essayé et…

Le MotoGP est de retour et si la compétition réelle s’est déjà accélérée sur les circuits du monde, l’édition virtuelle vient à peine d’arriver.

Le jeu de compétition officiel revient ainsi sur les consoles et les PC, encore une fois avec le sceau de qualité et d’expérience de Milestone.

Au fil des ans, la série de jeux MotoGP produite par Milestone s’est avérée être peut-être la simulation la plus intense et la plus réaliste dédiée au Moto GP et, à ce titre, les attentes pour cette nouvelle édition étaient élevées, même en raison du fait qu’elle était déjà orientée vers Consoles Nouvelle Génération.

La vérité est que le chemin emprunté par les précédentes éditions de MotoGP a amené le jeu à un niveau extrêmement élevé de complexité, de réalisme et d’immersion. Tant au niveau purement esthétique que, principalement, dans des aspects plus importants liés à la physique des motos et des composants mécaniques et électroniques, le MotoGP s’est avéré être un jeu très robuste et mature.

C’est dans ce contexte que surgit le MotoGP 2022, face à une question et un défi : évoluer et dans quelle direction. Et cette évolution est venue dans plusieurs directions.

Modes de jeu

Parmi les modes de jeu, la première grande nouveauté (et peut-être la plus visible) fait son apparition : NINE Saison 2009.

Le mode NINE Saison 2009 est, on peut le dire, une véritable bouffée d’air frais et pleine d’un certain glamour, qui fait clairement un clin d’œil aux fans de motos d’une manière extrêmement naturelle, même si ce n’est pas quelque chose de complètement vierge dans le monde de jeux vidéo motorisés.

Il s’agit d’un mode de jeu, au format documentaire interactif, extrêmement bien réalisé et intégré au MotoGP 2022. Ce mode permet aux joueurs de « faire partie intégrante » de l’Histoire du Motocyclisme (avec un accent particulier sur la saison 2009), en participant à certains des les moments les plus emblématiques de l’époque.

Ce sont 39 moments intenses passés à la première personne par les riders Valentino Rossi, Casey Stoner, Dani Pedrosa ou Jorge Lorenzo, mais que le joueur peut simuler et revivre. Cependant, le documentaire réalisé par Mark Neale parvient à apporter encore plus d’émotion.

Divisé en 17 sections, on peut les appeler ainsi, chaque épisode a ses objectifs principaux (obligatoires) et secondaires, donc en plus de toute l’implication émotionnelle que ce mode a avec la réalité de la saison 2009, il finit aussi par devenir un défi et manière passionnante.

La façon dont ces objectifs spécifiques (scénarios) sont intégrés dans le documentaire très bien fait et narré (Mark Neale) finit par apporter une immersion mystique à ce mode de jeu et les fans de MotoGP vont sûrement adorer ce mode.

Concernant les autres modes, il n’y a pas eu de nouveautés majeures, et Milestone a opté pour la continuité.

Ce qui n’est pas forcément mauvais, bien sûr. Par exemple, le mode Carrière est de retour avec tout ce à quoi nous nous sommes habitués et sera peut-être le mode solo avec la plus grande adhésion.

Les joueurs ont à nouveau la possibilité de créer leurs propres pilotes virtuels, avec lesquels ils tenteront d’atteindre les plus hauts niveaux du motocyclisme international. Lorsqu’on démarre une nouvelle carrière, on peut soit commencer par le niveau le plus bas du Moto3, soit par le Moto2 (ou directement en MotoGP) et, grâce à nos performances et compétences de notre manager, on peut négocier de nouveaux contrats et monter au sommet : le MotoGP.

Avec une section de notre équipe dédiée à la R&D, qui permet le développement d’améliorations dans divers domaines, comme l’aérodynamique ou la motorisation, par exemple, nous augmentons la capacité compétitive de notre moto. Ce développement est réalisé par des professionnels des mêmes domaines que nous recrutons qui dépensent les points respectifs que nous gagnons dans les essais libres du Grand Prix.

Il existe également un arbre technologique qui, pour chacun de ces domaines, nous permet de débloquer un ensemble d’optimisations à mettre en œuvre sur notre vélo.

Pour le reste, on retrouve les Grands Prix traditionnels, les Championnats, les Courses Individuelles, les Contre-la-montre et, bien sûr, les courses en ligne. Ces courses en ligne gardent le focus des jeux précédents, c’est-à-dire qu’à travers un Lobby, on peut choisir la course à laquelle participer et qui est franchement motivée par le fait que cette année il y aura du cross-play. De cette façon, les courses et les adversaires ne devraient pas manquer.

Un autre retour bienvenu est celui du multijoueur en écran partagé.

asphalte chaud

Quels que soient les modes de jeu, c’est ce qui se passe sur l’asphalte qui compte, n’est-ce pas ?

Au fil des ans, la série MotoGP s’est caractérisée par une simulation de ce qui se passe sur une piste très intime et crédible, tandis que dans le même temps, le degré de complexité du pilotage des différentes motos a augmenté. MotoGP 2022 garde le bien qui vient des éditions précédentes et s’ajuste ici ou là, faisant l’évolution normale du jeu.

Des détails connus tels que l’inclinaison que nous donnons à notre pilote face aux courbes sont toujours cruciaux pour obtenir cette entrée (et sortie) parfaite qui peut nous faire gagner (ou perdre) les très précieuses millisecondes indispensables pour garantir un meilleur résultat.

La physique attribuée à la relation entre le moteur, le pilote et les incidents de la course est assez compétente et la combinaison de ces aspects et les moments d’accélération et de freinage sont cruciaux pour nous garder sur les deux roues.

D’autre part, et comme les jeux précédents nous l’ont déjà montré, dans MotoGP 2022, la stratégie est un élément fondamental de chaque course (en particulier les plus longues). Toutes les millisecondes comptent, mais la façon dont nous les atteignons coûte souvent trop cher. En effet, il y a des détails à prendre en compte pendant la course qui influencent sa fin, comme la consommation de carburant, les pneus… tout cela doit être géré en temps réel pendant les GP.

Un autre aspect à prendre en compte pendant la course est la fluctuation de la température des pneus et des freins eux-mêmes, dont le fonctionnement et l’efficacité fluctuent selon qu’ils sont trop chauds, trop froids ou à la température idéale.

En plus de tout cela, il y a une nouvelle option à garder à l’esprit lors de la conduite du vélo, qui est le Ride Height Device, une technologie extrêmement utile (implémentée pour la première fois par Ducati) qui permet, avec la gestion de la pression de la suspension arrière, pour ajuster le point de gravité de la moto et ainsi permettre un boost au moment de l’accélération. Bien sûr, cela nous permet d’en tirer plus en termes de vitesse.

Il y a un détail que MotoGP 2022 précise. En fait, je crois que dans peu de motos MotoGP précédentes, la différence de maniabilité entre les motos de différents cylindres n’a jamais été aussi marquée, ce qui nécessite clairement un recalibrage de notre façon de les piloter.

Un aspect important correspond également à la façon dont le vélo réagit (visuellement et physiquement) aux différentes surfaces. Même si cela semble parfois trop artificiel, c’est dans la plupart des cas bien fait, avec les effets que l’on s’attend à retrouver dans le gravier, par exemple. C’est un bijou, mais il apporte encore une plus grande immersion au jeu.

L’un des aspects qui a laissé une sensation amère dans les jeux précédents était les collisions et l’IA des adversaires (lorsqu’ils sont contrôlés par l’ordinateur). C’est un problème récurrent et en MotoGP 2022 il n’y a pas de solution définitive. Les collisions continuent d’être quelques instants moins bien réalisées, semblant parfois trop absurdes. C’est parce que l’IA des adversaires est parfois quelque peu obtuse et aveugle à notre position sur la piste, provoquant des collisions quelque peu ridicules.

La sensation de vitesse est assez agréable et l’effet résultant de nos actions à haute vitesse est également très agréable.

Une absence notable est le système de chronométrage dynamique, auquel tant d’autres jeux motorisés se sont habitués ces derniers temps et qui serait parfaitement logique à trouver dans MotoGP 2022.

Un autre retour, bien que quelque peu controversé, est la possibilité, en cas de chute, de visualiser notre coureur en train de courir pour rattraper le vélo. Cependant, même si c’est visuellement amusant, cela s’avère être une option quelque peu infructueuse puisque pendant que nous le faisons, nos adversaires peuvent réapparaître directement sur la piste.

Graphiquement, le MotoGP 2022 est plutôt bon et au niveau auquel nous sommes habitués. En plus de la timidité du public et de l’énergie venant de l’extérieur de la piste, le jeu recrée les pistes et les vélos avec une grande qualité, même s’il sent encore la « génération précédente ».

Quant aux pilotes et à leurs styles de pilotage, le travail pour tenter de les reproduire avec qualité est notoire.

Je ne pouvais pas manquer de mentionner le tutoriel très robuste que MotoGP 2022 met à notre disposition et qui fait un travail très compétent en enseignant les bases dans pratiquement tous les aspects du jeu et l’approche des pistes et de leurs courbes et contre-courbes.

De plus, le Riding Analysis System est un autre outil utile qui, à travers l’analyse de nos performances, suggère d’activer ou de modifier les aides disponibles. Il pourrait même suggérer de jouer à un didacticiel spécifique conçu pour surmonter un certain problème.

De plus, et tout aussi important, il y a la MotoGP Academy qui, avec une formule très similaire à celle de Gran Turismo, nous aide à découvrir les différentes sections de chaque piste et à trouver les meilleurs moyens de les attaquer. C’est un complément au tutoriel et d’une grande importance, car à travers un ensemble de tâches et d’objectifs à accomplir, il finit par nous permettre d’améliorer notre technique de conduite.

Il est clair que si l’on ajoute à cela une grande diversité d’aides et d’aides, on peut dire que le MotoGP 2022 est, sans l’ombre d’un doute, un jeu extrêmement démocratique. En d’autres termes, il parvient à créer le niveau de difficulté approprié pour chaque joueur, et une telle polyvalence permet au jeu d’être joué et apprécié par ceux qui ont déjà des années de MotoGP, ainsi que par les nouveaux venus qui commencent maintenant.

Je pense que la meilleure façon de décrire le MotoGP 2022 est comme un jeu de risque, suivant le vieil adage de « dans la formule gagnante ne bouge pas« .

J’ai la NINE Saison 2009 comme principale nouveauté, les ajustements que Milestone a apportés à la maniabilité de la moto et à ce qui se passe pendant les courses font du jeu l’évolution logique de l’édition de l’année dernière.

D’autre part, le large éventail d’options de personnalisation et contribue à faire de MotoGP 2022 le jeu le plus démocratique à ce jour, accessible à presque tous les joueurs.

avantages NEUF Saison 2009

Accessible à tous types de joueurs

Mode carrière

sensation de vitesse

Maniabilité de chaque type de moto les inconvénients collisions folles

Manque d’implication plus importante en dehors de la piste

Absence de climat dynamique