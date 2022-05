La Californie veut reconnaître et réglementer la crypto-monnaie

La Californie commencera à se pencher sur la crypto-monnaie en vue de sa réglementation. Il s’agit d’un État américain d’une grande importance dans le monde technologique et il est désormais le premier à aborder formellement une éventuelle intégration de la crypto-monnaie.

En tant que siège de certaines des entreprises technologiques les plus importantes au monde, la Californie veut aller de l’avant en pariant sur la crypto-monnaie et d’autres innovations.

C’est de Californie que vient une partie importante de la technologie mondiale, qui est un État très pertinent. De plus, il est désormais devenu le premier à analyser formellement la crypto-monnaie, en vue de sa régulation et de l’intégration des innovations associées.

Selon l’Associated Press, le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a signé un décret ordonnant aux agences d’État d’évoluer, avec le gouvernement fédéral, vers la réglementation des monnaies numériques. En outre, il a appelé à la mise en œuvre d’un encodage plus large de la blockchain dans les opérations gouvernementales.

De l’avis de Dee Dee Myers, conseiller principal de Newsom et directeur du bureau du gouverneur pour le développement économique et commercial, l’évolution de la blockchain et de la cryptomonnaie pourrait créer « de nouvelles entreprises, de nouveaux emplois et de nouvelles opportunités ».

Bien qu’il considère qu’il existe de nombreuses opportunités, le conseiller du gouverneur de Californie est également conscient des « nombreuses inconnues » associées à la crypto-monnaie. Pour cette raison, il est important qu’ils s’impliquent dès leur plus jeune âge.

Le gouvernement est beaucoup trop en retard sur les avancées technologiques, nous prenons donc de l’avance en jetant les bases pour permettre aux consommateurs et aux entreprises de prospérer.

Newsom a partagé dans une déclaration.

Comme mentionné par l’Associated Press, la Californie compte 39 millions d’habitants et son économie dépasse les 3,1 milliards de dollars, dépassant le Royaume-Uni et l’Inde. De plus, il abrite la Silicon Valley, qui regroupe plusieurs entreprises d’une grande importance mondiale.

Il est essentiel que nous nous engagions tôt avec l’industrie et que nous commencions à apprendre les tenants et les aboutissants de la technologie innovante. Nous pouvons prendre les prochaines mesures pour prendre de l’avance et exploiter le potentiel de ces outils pour améliorer le gouvernement.

A déclaré Amy Tong, secrétaire de la California Government Operations Agency.

Pour Newsom, la réglementation de la crypto-monnaie pourrait être une étape vers « l’établissement d’un environnement réglementaire et commercial complet, équilibré et harmonisé pour les actifs cryptomonnaies ».

