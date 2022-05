L’appartement T3 a été vendu à Braga pour 3 Bitcoin

Un appartement T3 a été vendu à Braga pour 3 Bitcoin. Pour la première fois, une maison a été achetée par échange avec des crypto-monnaies et sans aucune conversion en euros.

ZOME dit que l’histoire a été écrite sur le marché immobilier au Portugal après la vente de cet appartement.

3 Bitcoin correspond actuellement à environ 100 mille euros

La première opération de vente immobilière en crypto-monnaie en Europe a été réalisée avec la participation de ZOME, en collaboration avec le cabinet d’avocats Antas da Cunha ECIJA, le Bastonário dos Notaries au Portugal et d’autres partenaires de Crypto Valey, en Suisse.

Carlos Santos (Chief Technology Officer chez Zome), Nuno da Silva Vieira (associé chez Antas da Cunha ECIJA responsable du renseignement juridique), Jorge Silva (Bastonaire des notaires au Portugal) et Paulo Cardoso do Amaral (Professeur à l’Université catholique de Lisbonne) , témoin direct de cet événement unique !

L’ensemble du processus a été rigoureux, avec un encadrement fiscal et dans le respect des règles préventives en matière de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.

Cet acte représente une étape historique, le transfert d’un bien numérique vers un bien physique une maison sans aucune conversion en euros.

L’utilisation des monnaies virtuelles est encore très controversée et leur acceptation connaît des avancées et des revers constants. Satoshi Nakamoto, créateur de cette monnaie numérique, aura limité la monnaie Bitcoin à seulement 21 millions d’unités et certaines estimations indiquent que ce montant est légèrement inférieur, à 20 999 817,31 BTC. Ainsi, après cette étape, il ne reste plus qu’environ 2 millions à extraire, avec 90% de tous les Bitcoins disponibles déjà en circulation.

Bitcoin est une monnaie virtuelle basée sur le système peer-to-peer (P2P). Le P2P est un système qui ne prévoit pas l’existence d’une autorité centralisée pour contrôler la monnaie ou les transactions, comme pour les autres monnaies (par exemple, l’euro est contrôlé par la Banque centrale européenne).