Taper certains mots cinq fois a fait planter Google Docs

En bref : si, pour une raison inconnue, vous avez récemment décidé de taper le même mot cinq fois dans un document Google Docs et que l’application a planté, ne vous inquiétez pas, vous n’êtes pas seul. Tout était la faute d’un bug bizarre que Google a maintenant corrigé.

L’utilisateur Pat Needham a écrit sur les pages d’assistance de Google (via ZDNet) qu’il écrivait la chaîne de texte « Et. Et. Et. Et. Et. » sur une page Docs dans Chrome a planté l’application. Il a confirmé qu’il était présent dans Docs dans son compte personnel, G Suite Basic et professionnel, et d’autres utilisateurs ont déclaré qu’il était également présent dans Firefox.

Le problème a été discuté sur Hacker News, laissant supposer qu’il pourrait être lié d’une manière ou d’une autre au langage de programmation ou peut-être simplement à une erreur de codage.

Les gens se sont alors mis à chercher d’autres mots qui feraient également planter Google Docs lorsqu’ils étaient tapés cinq fois avec un point entre chacun. Certains de ceux découverts comprenaient donc, de toute façon, mais, qui, pourquoi, d’ailleurs, cependant, cherté, bien que, d’ailleurs et d’ailleurs.

Un utilisateur souhaitait effectuer une recherche approfondie des mots déclencheurs. Il a donc commencé à parcourir l’ensemble du dictionnaire par lots de 500 mots. Ils ont découvert que Firstly, Secondly, Thirdly et Fourthly causaient le bug, mais assez étrangement, Fifthly et tous les mots au-dessus (c’est-à-dire sixièmement, septièmement, etc.) n’avaient aucun effet.

Il n’a pas fallu longtemps à Google pour répondre au message sur sa page d’assistance et confirmer qu’il travaillait sur un correctif. On suppose qu’il n’aurait pas été trop difficile de résoudre le problème, car la bizarrerie semble maintenant avoir disparu. Aucun mot encore sur ce qui en était la cause.

Crédit image : XanderSt