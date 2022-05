Il y a encore plus de nouvelles fonctionnalités sur WhatsApp dont vous pouvez profiter dès maintenant sur votre smartphone

Hier était important pour l’arrivée d’une grande nouveauté sur WhatsApp. Le service de messagerie Meta a rendu les réactions tant attendues aux messages ouvertement disponibles.

Cette marque est une autre nouveauté dans ce service, mais ce n’était pas le seul changement. Il y a 2 améliorations plus importantes dont tout le monde peut profiter dès maintenant sur leurs smartphones et dans les conversations qu’ils y ont.

Plus de nouvelles pour ce service Meta

Les réactions aux messages avaient été testées depuis un certain temps, afin qu’elles puissent être étendues à tous les utilisateurs. C’est une façon plus visible de s’exprimer, de montrer vraiment ce que chacun des messages nous fait ressentir.

Dans la même mise à jour qui a apporté cette nouvelle fonctionnalité, WhatsApp a ajouté 2 autres améliorations. Ceux-ci ont également été testés et peuvent désormais être testés et utilisés par tous les utilisateurs de ce service de messagerie.

Partage de fichiers plus volumineux sur WhatsApp

Le premier est axé sur l’échange de fichiers et surtout sur leur taille maximale. Désormais, nous pouvons envoyer des fichiers de WhatsApp jusqu’à 2 Go, un à la fois, et protégés par un cryptage de bout en bout. Il s’agit d’une augmentation par rapport à la limite précédente de 100 Mo.

Il est recommandé d’utiliser des connexions Wi-Fi pour ces fichiers plus volumineux. Pour aider les utilisateurs, un décompte sera affiché pendant le chargement ou le déchargement, afin qu’ils sachent combien de temps le téléchargement prendra.

En 2011, nous avons introduit les discussions de groupe, et nous n’avons cessé de nous améliorer depuis. Dans les semaines à venir, nous déploierons la possibilité de partager des fichiers jusqu’à 2 Go et d’ajouter plus de personnes à vos groupes afin que vous puissiez continuer à créer et à entretenir des connexions significatives et privées. https://t.co/mcJpQVIVTU -Whatsapp whatsapp) 5 mai 2022

D’autres nouvelles pour les messages échangés

La deuxième nouveauté est la possibilité d’ajouter plus de personnes à une conversation. Cela sera mis en place progressivement et apportera la possibilité d’ajouter jusqu’à 512 personnes à un groupe. Cet ensemble d’améliorations aidera les personnes et les groupes à rester plus unis.

Comme on peut le voir, ce sont des nouveautés importantes qui apportent encore plus de capacités et de fonctionnalités à WhatsApp. Ce service de Meta vise à se développer encore plus, à maintenir les nouvelles constantes et à émerger à un rythme élevé.