Hyundai veut construire des robots comme le Star Wars Imperial AT-AT Walker

LEGO 75288 Star Wars at-at, Ensemble de Construction de 40e Anniversaire

Les fans de l’inoubliable trilogie Star Wars originale et du jeu vidéo LEGO Star Wars : La saga Skywalker vont adorer recréer l’action de la bataille de Hoth avec cette version en briques LEGO détaillée et articulée de l’emblématique marcheur AT-AT (75288). Ce modèle à construire amusant et créatif pour enfants inclut 6 figurines LEGO Star Wars – Luke Skywalker, le Général Veers, 2 pilotes d’AT-AT et 2 snowtroopers, tous armés pour recréer les batailles entre l’Empire et l’Alliance rebelle. Le cockpit de l’AT-AT peut accueillir 3 figurines LEGO. Le marcheur est en outre équipé de panneaux repliables, de fusils à ressort, d’un speeder bike, d’un treuil, d’une trappe inférieure permettant à Luke de lancer son détonateur thermique et bien plus encore, pour un jeu créatif et réaliste. Ce set de 1 267 pièces constitue un formidable cadeau pour un anniversaire, Noël ou une occasion spéciale, à offrir aux garçons et aux filles de 10 ans et plus pour un défi de construction enrichissant et des heures de jeu, seul ou en groupe. L’AT-AT mesure plus de 34 cm de haut, 38 cm de long et 15 cm de large. Les fans peuvent également le piloter dans le jeu vidéo LEGO Star Wars : La saga Skywalker. Ce modèle d’AT-AT Star Wars à construire ne nécessite pas de piles – il est uniquement composé de briques LEGO et alimenté par l’imagination des enfants, pour des aventures galactiques passionnantes et une infinité de jeux créatifs. Ce set de construction est destiné à un fan de Star Wars qui débute dans la construction LEGO ? Aucun problème. Il inclut des instructions étape par étape qui permettent de se lancer dans l’assemblage de ce modèle complexe en toute confiance.