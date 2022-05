OnePlus Nord 2T – le nouveau smartphone milieu de gamme apparaît en images

OnePlus Nord - Smartphone Débloqué 5G (Écran 6,44" Fluid AMOLED 90 Hz - 12GB RAM - 256GB Stockage - Quad Caméra - Warp Charge 30T) - 2 Ans de Garantie Constructeur - Gris

6.44'' AMOLED with 90 Hz refresh rate, you can't go back once you experience the smoothness on the display.Super Smooth Display – high resolution with a 90-Hz refresh rate – scrolling, swiping and switching through apps feels easy and effortless Le système de caméra arrière à quatre capteurs et le système de caméra avant à double capteur offrent plus de possibilités pour capturer votre quotidien. (Caméra arrière : 48 Mp + 8 Mp + 5 Mp + 2 Mp ; Caméra avant : 32 Mp + 8 Mp) 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne pour plus de performances, une vitesse folle et de plus grandes quantités de données / Processeur haute performance Qualcomm Snapdragon 765G avec connectivité 5G Batterie d'une capacité de 4100 mAh - Avec la technologie OnePlus Warp Charge, vous pouvez être «prêt en un rien de temps». Une journée complète de d'autonomie en 30 minutes de charge.