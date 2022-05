Les utilisateurs d’Android conduisent mieux que les utilisateurs d’iPhone, selon une étude

De temps en temps, des études intéressantes, curieuses et même un peu insolites sont réalisées et publiées sur des domaines différents et variés du monde technologique.

En ce sens, une étude particulière a récemment conclu que les utilisateurs de smartphones Android conduisent mieux que ceux qui ont un iPhone Apple.

Les utilisateurs d’Android conduisent mieux que les utilisateurs d’iPhone

Une étude vient d’être publiée dont les résultats concluent que les utilisateurs d’Android conduisent mieux que ceux qui ont un iPhone. L’étude a été menée et publiée par Jerry, une application pour smartphone conçue pour comparer les assurances automobiles. L’entreprise a été motivée par le besoin et la curiosité de déterminer si les meilleurs conducteurs sont ceux qui ont Android ou ceux qui ont un iPhone Apple.

À cette fin, l’application a analysé les données de conduite de 20 000 conducteurs sur plus de 13 millions de km au volant pendant une période de 14 jours. Et il semble que les résultats soient clairs et ne laissent place à aucun doute : celui qui a Android conduit mieux et plus sûrement.

Les données ont abouti à un score de conduite global et à des sous-catégories telles que l’accélération, la vitesse, le freinage, les virages et la distraction. Les résultats ont ensuite été collectés, organisés et présentés dans un graphique que vous pouvez voir ci-dessous.

À travers les résultats, nous avons vérifié que les utilisateurs d’Android obtenaient un meilleur score que les utilisateurs d’iPhone dans tous les facteurs évalués. La catégorie « distraction » est celle qui présente la plus grande différence de score, ce qui indique que ceux qui ont un iPhone sont plus susceptibles de consulter leur smartphone en conduisant.

Dans l’ensemble, les utilisateurs d’Android ont obtenu des scores plus élevés, quels que soient leur âge, leur sexe, leur état civil, leur éducation et leur cote de crédit.

De plus, la société Jerry ajoute également à son étude que les utilisateurs d’Android sont «plus ouvert, honnête et humble, et moins intéressé par le luxe et le statut social« .