Windows 11 (Build 22616) arrive en version Dev et Beta : actualités et correctifs

Nous continuons à nous rapprocher progressivement du Windows 11 22H2 RTM. Microsoft est toujours en train de peaufiner cette version pour qu’elle soit sans bogue le jour de la sortie et ils semblent être sur la bonne voie. La build 22616 a atteint les canaux Dev et Beta de Windows Insider et ne laissera personne indifférent : ils ont annulé les modifications dans la barre d’état système des dernières builds.

Cela ne devrait surprendre personne. Microsoft a déjà averti que les nouvelles présentes dans les canaux Dev et Beta de Windows Insider ne sont liées à aucune version spécifique et pourraient sortir de la même manière qu’elles arrivent.

Dans ce cas, et tout comme ils l’ont fait il y a quelques semaines avec la nouvelle barre des tâches pour les appareils tactiles, Microsoft a préféré supprimer ces deux fonctionnalités de la version initiale de Windows 11 22H2 jusqu’à ce qu’elles soient entièrement finalisées. Quelque chose de similaire se produira avec les onglets de l’explorateur de fichiers. Nous pouvons nous attendre à ce que ces fonctionnalités arrivent dans les mises à jour cumulatives post-lancement.

Rappel : la fenêtre permettant de passer du canal de développement à la version bêta se fermera bientôt

Dev et Beta continuent de recevoir les mêmes versions, mais ce ne sera pas le cas pour longtemps. Dev passera bientôt à la branche suivante, donc toute personne qui souhaite rester sur Windows 11 22H2 et ne pas subir l’instabilité qui arrivera bientôt à Dev devrait passer à la version bêta dès que possible en suivant ces étapes :

Paramètres > Windows Update > Programme Windows Insider Sélectionnez « Bêta » dans la section « Choisissez vos paramètres Insider ».

Changements et améliorations dans la Build 22616

Général

[Recordatorio] Le filigrane dans le coin inférieur droit du bureau n’est plus présent dans cette version. Il reviendra dans Insiders dans une future version.

Barre des tâches

À la suite des commentaires de Windows Insiders, Microsoft a décidé de désactiver les modifications de la barre d’état système introduites dans la Build 22581 pour le moment. La barre d’état système, et plus particulièrement le menu déroulant « Afficher les icônes cachées », fonctionnera désormais de la même manière que dans la version originale de Windows 11, y compris la possibilité de réorganiser les icônes dans le menu déroulant. J’y retournerai à l’avenir lorsque l’expérience sera raffinée.

Autres

Microsoft partageait auparavant les nouvelles exigences Internet et MSA dans l’édition Pro de Windows 11. Aujourd’hui, les initiés de Windows sur l’édition Pro de Windows 11 nécessiteront désormais une connectivité MSA et Internet lors de la configuration initiale de l’appareil (OOBE) uniquement lorsqu’ils sont configurés pour le personnel. Si vous choisissez de configurer l’appareil pour le travail ou l’école, il n’y a aucun changement et il fonctionnera comme avant.

Corrections

Général

Nous avons résolu un problème où les performances et la fiabilité d’explorer.exe pouvaient se dégrader avec le temps, entraînant éventuellement une vérification de bogue, dans les dernières versions d’Insider Preview.

Barre des tâches

Correction d’un problème où l’option « Afficher les icônes cachées » dans la barre d’état système disparaissait complètement pour certains initiés, même si elle était affichée comme « activée » dans Paramètres > Personnalisation > Barre des tâches et « Autres icônes de la barre d’état système ».

Entrée

Correction d’un problème qui faisait planter certaines applications en appuyant sur la touche demi-largeur/pleine largeur lors de l’utilisation de l’IME japonais.

widget

Correction d’un problème où la tentative d’ouverture du tableau de bord du widget à l’aide d’un geste depuis le côté de l’écran provoquait l’ouverture et la fermeture immédiate du tableau de bord du widget.

Correction d’un problème qui empêchait les utilisateurs d’utiliser la fonction de balayage pour invoquer des widgets de manière fiable.

Réglages

Correction d’un problème qui pouvait entraîner le blocage des paramètres rapides lors de la projection sur certains appareils sans fil.

Fenêtre

Correction d’un problème où l’utilisation du geste tactile à 3 doigts sur l’écran pour minimiser pouvait entraîner l’arrêt des animations à l’échelle du système.

Correction d’un problème affectant la fiabilité du DWM sur les vols récents.

Correction d’un problème qui faisait que certaines applications, telles que Paramètres, s’ouvraient vides si elles étaient rouvertes après une mise à jour ou un redémarrage.

Le Gestionnaire des tâches

Correction d’un problème qui faisait fluctuer la liste des processus entre les groupes Applications et Arrière-plan lorsque le mode Efficacité était cliqué dans la barre de commandes.

bac à sable windows

Correction d’un problème sous-jacent qui pouvait faire apparaître du texte dans le bac à sable Windows sous forme de boîtes noires dans certains cas.

Autres

Correction d’un problème qui faisait que les notifications de Windows Update indiquaient qu’elles avaient été envoyées depuis « Windows.SystemToast.WindowsUpdate.MoNotification » au lieu de « Windows Update ».

Problèmes connus

sous-titres en direct