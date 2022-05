Vous pouvez maintenant jouer à Fortnite sur iPhone et iPad, mais pas encore officiellement

Fortnite a été un vrai casse-tête pour Apple et Google. Ce jeu, apparemment anodin et dédié à une jeune génération, a apporté de réels problèmes juridiques à l’un de ces géants de la technologie.

Banni de l’App Store et du Play Store, Fortnite s’est éloigné d’iOS et d’Android, du moins via les canaux traditionnels. Maintenant, ce jeu est de retour sur iPhone et iPad, via le célèbre Xbox Cloud Gaming.

Le procès qui a mis Epic Games contre Apple et Google devant les tribunaux a eu de lourdes conséquences pour le créateur de Fortnite. Ce jeu a été immédiatement banni de l’App Store et dans le cas d’Android, il n’a jamais été possible d’être sur le Play Store.

La solution pour récupérer ce jeu a été trouvée il n’y a pas si longtemps et a maintenant été renforcée. Il est d’abord arrivé avec NVIDIA GeForce NOW, accessible via Safari sur iOS et l’application Android dédiée. L’alternative est maintenant sur Xbox Cloud Gaming.

Cette proposition de Microsoft est déjà accessible et la nouveauté est qu’elle est entièrement gratuite pour les utilisateurs d’iPhone, d’iPad ou d’Android. Les utilisateurs ont juste besoin d’avoir un compte Microsoft et d’être dans l’un des 26 pays où il est disponible.

Xbox Cloud Gaming utilise également le navigateur iPhone, iPad ou Android pour accéder à Fortnite. Cette version gratuite et accessible vous permet d’utiliser une manette ou simplement de toucher votre smartphone ou votre tablette.

Dans la publication où Microsoft a révélé cette nouvelle, il a également montré qu’il y aura des nouvelles à l’avenir. Le géant du logiciel souhaite élargir l’offre de jeux gratuits qu’il mettra à la disposition de ses utilisateurs, en gardant le même format désormais adopté.

Ce sont de bonnes nouvelles pour les utilisateurs privés d’accès à Fortnite sur iOS. Désormais, iPhone et iPad peuvent désormais accéder à ce jeu et explorer ce qui est disponible, toujours via le streaming et sans enfreindre les règles d’Apple.