Il y a une nouvelle liste officielle ! Ces smartphones Xiaomi ne recevront plus de mises à jour

Xiaomi a montré aux utilisateurs son engagement en matière de mises à jour des smartphones. C’était déjà un objectif de l’entreprise, mais maintenant c’est encore plus élevé, comme on le voit dans les dernières versions de MIUI.

Bien sûr, la marque ne tient pas éternellement ce rythme de mise à jour et vient de dévoiler une nouvelle liste. Les smartphones Xiaomi et Redmi qui y sont présents n’ont désormais plus accès aux futures mises à jour, même indispensables à la sécurité.

A chaque nouvelle mise à jour d’Android, Xiaomi met à jour son MIUI pour apporter toutes les nouveautés à ses smartphones. Celles-ci ont pris de moins en moins de temps, en raison de l’engagement croissant de la marque dans ce processus que beaucoup veulent et attendent constamment.

De plus, dans ces moments, de nombreux smartphones finissent par être exclus des mises à jour. Le matériel obsolète et le besoin d’évolution finissent par provoquer ce changement qu’aucun utilisateur ne souhaite présenter sur son équipement Xiaomi.

Avec des cycles de mise à jour bien définis, du fait de ce qui est établi par la marque pour chaque équipement, il y a des pertes de mises à jour périodiques et même prévisibles. Cette liste a maintenant été mise à jour et apporte de nouveaux smartphones à cet état.

Smartphones Xiaomi sans mises à jour

GI 1

GI 2

MI 2A

GI 3

MI 4

MI 4S

MI 4c

MI 5

MI 5s

MI 5s Plus

MI 5c

IM 5X

MI 6

IM 6X

MI 8 SE

Remarque MI

MI Remarque 2

MI Remarque 3

Note de messagerie instantanée Pro

MÉLANGER

MIX 2

MI MAX

MI MAX 2

MI A1

MI A2

MI A2 Lite

Tampon MI

Clavier MI 2

Clavier MI 3

Clavier IM 4

MI Pad 4 Plus

MI MAX 3

MI 8 Lite

MIX 2S

MI MIX 2S

Édition explorateur MI 8

MIX 3

MIX 3

MI 8 UD

MI 9 SE

MON JEU

Bien sûr, en plus des smartphones Xiaomi, la marque termine également la mise à jour d’autres équipements. De la liste actuelle, nous pouvons voir plusieurs tablettes, qui sont donc sans accès aux futures mises à jour pour les nouvelles versions d’Android ou de sécurité.

Étant également une marque Xiaomi, Redmi est exposé aux mêmes mises à jour et limitations pour ses smartphones. Ainsi, il existe également une liste mise à jour des appareils qui perdent désormais l’accès aux nouvelles versions ou aux correctifs de sécurité.

Smartphones Redmi sans mises à jour

redmi 1

redmi 1S

redmi 2

Redmi 2A

redmi 3

redmi 3S

Redmi 3X

redmi 4

Redmi 4X

Redmi 4A

redmi 5

redmi 5 plus

Redmi 5A

Redmi Note 1

Redmi Note 1S

Redmi Note 2

Redmi Note 2 Pro

Redmi Note 3

Redmi Note 4

Redmi Note 4X

Redmi Note 5

Redmi Note 5A

Redmi Pro

redmi 6

redmi 6 pro

redmi 6A

Redmi S2

Redmi Y2

Redmi Note 6 Pro

Redmi va

Redmi Note 7

Redmi Note 7S

Redmi Note 7 Pro

Malheureusement, cette liste s’est allongée avec le temps. À chaque mise à jour, de nouveaux smartphones apparaissent qui perdent l’accès aux actualités, pas seulement de Google. Maintenant, il y a des nouvelles, mais malheureusement, elles ne sont pas les plus agréables pour beaucoup.