La nouvelle fonctionnalité de portabilité de Starlink apporte Internet aux camping-cars

Il ne fait aucun doute que la technologie Starlink de SpaceX a, en quelque sorte, ouvert les horizons d’un Internet omniprésent, où que se trouve l’utilisateur. Bien qu’elle ne soit pas pionnière dans ce type de service, la société d’Elon Musk a un projet ambitieux et stimulant qui pourrait changer le monde. Après avoir façonné sa technologie pour aider les Ukrainiens, la société communique désormais une fonctionnalité de portabilité demandée depuis longtemps pour sa technologie.

Cette nouvelle mise à jour de service permettra aux utilisateurs de placer l’antenne et d’utiliser le système n’importe où. Un nouveau foyer de clients s’ouvre, celui des camping-cars et plus encore… mais cela a un coût !

Les scénarios sont maintenant encore plus intéressants. Nous pouvons emporter l’antenne et le routeur, l’emporter n’importe où et l’utiliser chaque fois que nécessaire. Les camping-cars peuvent désormais installer l’antenne et avoir Internet partout où ils en ont besoin.

Cette référence aux camping-cars est principalement pour toutes les nombreuses questions qui nous ont été posées lors de notre examen du service Starlink, que vous pouvez voir ici.

Mobile Starlink… de l’espace vers n’importe où sur Terre, mais c’est payant !

Le service Internet SpaceX de Starlink est devenu mobile avec une nouvelle fonctionnalité de portabilité. Moyennant des frais mensuels supplémentaires, les abonnés Starlink peuvent désormais emporter leur « plat » n’importe où sur leur continent d’origine qui offre une couverture Internet active.

Cela ouvre la connectivité à des endroits éloignés qui ne seront probablement jamais couverts par la 5G un avantage potentiel pour le nombre croissant de types de travail n’importe où générés par la pandémie de COVID-19.

Le PDG de SpaceX, Elon Musk, a répondu à un campeur heureux et client de Starlink en disant : « Starlink est spectaculaire pour les caravanes, le camping ou toute autre activité en dehors de la ville.

Des contraintes imposées par l’entreprise, pas le matériel

Le kit Starlink ne prend pas encore en charge l’utilisation pendant la conduite, c’est-à-dire lorsque le véhicule est en mouvement. Cependant, l’entreprise indique qu’elle travaille activement sur une solution pour déplacer les véhicules. Musk a déjà tweeté sur les efforts qu’ils déploient pour trouver une solution économe en énergie. L’idée est que l’utilisateur connecte l’antenne et le routeur à l’allume-cigare 12V d’une voiture et puisse maintenir la connectivité.

Bien sûr, les défis de ce niveau n’ont pas empêché certains propriétaires d’utiliser un petit « snap » pour tester le kit Starlink sur des voitures en mouvement. Il y a eu du succès, mais rien de très significatif !

La consommation d’énergie est une considération importante lorsque vous êtes en camping-car/camping et que vous vivez sur la batterie de votre véhicule. Selon certains rapports, le kit Starlink a besoin de 60 à 70 W, une amélioration par rapport au démarrage (il y a un an) qui consommait 80 à 100 W.

Starlink offre la portabilité sur la base du « meilleur effort », selon la société, les utilisateurs à leurs adresses de service enregistrées étant prioritaires pour les ressources réseau.

Lorsque vous apportez votre Starlink à un nouvel emplacement, cette hiérarchisation peut entraîner une dégradation du service, en particulier en période de pointe d’utilisation ou de congestion du réseau.

Consultez la page d’assistance de Starlink.

Les clients Starlink existants peuvent ajouter la portabilité à partir de la page de leur compte, qui devient immédiatement active. Les valeurs, toujours pour les USA, ajoutent 25 dollars par mois, en plus des abonnements mensuels qui commencent déjà à 110 dollars en plus du prix du kit, qui est actuellement de 599 dollars.