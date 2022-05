Plus de sécurité ! Google Assistant peut modifier les mots de passe compromis dans Chrome

La préoccupation de Google pour la sécurité des utilisateurs est grande et est constamment évaluée. L’un des points forts est la gestion des mots de passe et la façon dont ils sont utilisés via Internet, dans de nombreux services.

Un changement est maintenant à venir et permet une gestion de la sécurité encore plus grande. Google Assistant est désormais capable de modifier les mots de passe compromis dans Chrome, ce qui facilite ce processus pour les utilisateurs de ce navigateur.

C’est une nouveauté qui, en fait, avait déjà été révélée il y a environ 1 an. Lors des I/O 2021, Google avait déjà montré à quoi ressemblerait l’avenir de la gestion des mots de passe, en simplifiant au maximum ce processus et en libérant l’utilisateur de la saisie ou en réduisant l’interaction au minimum.

Ainsi, et dans une nouveauté maintenant découverte, cette gestion des mots de passe est devenue active et disponible pour un large éventail d’utilisateurs. Tout fonctionnera de manière transparente et l’accent sera mis sur Chrome et sa gestion des mots de passe.





Le navigateur de Google avait déjà un moyen de détecter et d’alerter les utilisateurs des mots de passe compromis. Ces alertes se limitaient à vous avertir de changer de mot de passe, ayant désormais cet outil en plus.

Les utilisateurs ont alors la possibilité de traiter le processus de manière complète, en accédant au processus complet, même dans le service. Lors de l’accès à l’un de ces services, cette alerte s’affichera immédiatement, essayant de sensibiliser les utilisateurs et offrant cette possibilité.

Google Assistant pouvant modifier les mots de passe piratés >>>>> pic.twitter.com/Dfcnvhs1S5 – Max Weinbach (@MaxWinebach) 3 mai 2022

Naturellement, lors du changement de mot de passe, les systèmes de Google mettront à jour et conserveront la nouvelle forme d’authentification enregistrée. Cela se produira dans le gestionnaire de mots de passe de Chrome, où ces éléments sont actuellement stockés.

Une fois que cela se produit, Google et son assistant utilisent Duplex, qui était déjà connu. Il a la capacité d’interagir avec des systèmes ou des personnes, comme s’il s’agissait de l’utilisateur. Son intelligence, utilisant l’IA de Google, permet cette capacité unique.